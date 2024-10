"Nachhaltige Transformation unserer täglichen Mobilität ist eine Riesenaufgabe," erklärt Markus Richardt gegenüber CIO.de auf die Frage, was ihn an seiner neuen Rolle als Vice President IT bei DKV MobilityDKV Mobility besonders reizt. In diesem Kontext mit Technologie substanziell beitragen zu können, sei ein unglaublicher Motivator. Richardt hat den Posten am 1. September 2024 angetreten und berichtet an COO Jesper ErichsenJesper Erichsen.

Das Pflichtenheft des neuen IT-Leiters ist prall gefüllt. So ist es Richardts Aufgabe, eine nachhaltige IT-Strategie im Rahmen des digitalen Geschäftsmodells des Unternehmens zu entwickeln. Zudem gilt es für den 38-Jährigen, skalierbare Technologieplattformen bereitzustellen.

Darüber hinaus verantwortet der WHU-Alumnus die Themen IT-Compliance und Cybersecurity, M&A Technologie-Assessments sowie die Hyperscaler-Migration des Mobilitätsdienstleisters. Des weiteren leitet er die Transformation hin zu SAP S/4HANA sowie die Steuerung des Shared Service Centers des Unternehmens.

Vor seinem Einstieg bei DKV Mobility war Richardt Senior Manager bei Aldi Süd IT International. Davor hatte er leitende IT-Positionen bei MAN Energy Solutions sowie SITA Airport IT inne.

DKV Mobility mit Sitz in Ratingen betreibt eine B2B-Plattform für On-the-Road Paymentlösungen, dazu zählen etwa Maut-Lösungen oder digitales Flottenmanagement. 2023 erwirtschaftete das Unternehmen 714 Millionen Umsatz bei einem Transaktionsvolumen von rund 17 Milliarden Euro. Der Dienstleister beschäftigt zirka 2.500 Personen, davon sind 250 Vollzeitäquivalente in der IT angesiedelt.