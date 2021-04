Neben der IT-Leitung hat Ritzer auch einen Sitz im elfköpfigen Executive Leadership Team der CWS Gruppe inne. Sie berichtet direkt an CEO Jürgen Höfling.

Ritzer soll die IT-Abteilung als Partner des Business in der CWS-Gruppe positionieren. Sie hat zudem die Aufgabe, die Digitalisierungsmaßnahmen des Unternehmens weiterzuentwickeln und die erforderlichen Systeme zu implementieren. Darüber hinaus will die Managerin die IT- und Cybersecurity ausbauen.

Ritzer kommt vom Pharmaunternehmen Roche Diagnostics, wo sie als globale IT-Direktorin tätig war. Dort verantwortete die Betriebswirtin die produktunterstützende IT an neun Standorten auf vier Kontinenten. Ihr Schwerpunkt lag darauf, IT-Systeme wie SAP-, Qualitätssicherungs- und Manufacturing-Execution-Systeme zu planen, zu implementieren und weiterzuentwickeln. Davor hatte sie verschiedene leitende Positionen bei Metrosystems, dem IT-Dienstleister der Metro, und der Messe München inne.

Die CWS International GmbH hat ihren Hauptsitz in Duisburg und ist eine hundertprozentige Tochter der Haniel-Gruppe. CWS vermietet und verkauft unter anderem Hygiene- und Brandschutzartikel, Waschraumlösungen sowie Arbeitskleidung. Die CWS Gruppe beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter in 15 Ländern, davon 160 in der IT-Abteilung. 2020 erwirtschaftete das Unternehmen 1,2 Milliarden Euro Umsatz.