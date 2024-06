Mit etwa 6.500 Beschäftigten zählt Max BöglMax Bögl aus Sengenthal (Bayern) zu den größten Bauunternehmen in Deutschland. In dieser Branche werden Vertriebsprozesse immer komplexer. Das gilt auch für die Geschäftsbereiche Max Bögl Wind AG und Transport System Bögl des Unternehmens.

Mit dem vorhandenen CRM-System war es nicht möglich, wichtige Ziele zu erreichen: die Arbeit der Vertriebsspezialisten zu erleichtern sowie Stakeholder-Prozesse und ProjekteProjekte einheitlich zu steuern. Ein Beispiel: Als Hersteller von Hybridtürmen für Windkraftanlagen und Magnetschwebebahnen muss Max Bögl die Interessen vieler Beteiligter berücksichtigen, etwa Partnern, Politikern und Behörden.

Nicht genügend Performance

Vor allem ein Punkt "nervte" beim alten CRM-SystemCRM-System die Mitarbeiter von Bögl: die geringe Performance. Außerdem mussten sie zwischen der CRM-Software und Microsoft Outlook hin und her wechseln.

Zusammen mit dem SAP-Beratungshaus Sybit erarbeitete Spezialisten von Bögl eine Lösung - die Umstellung auf SAPSAP Sales Cloud V2. Dabei waren zwei Punkte zu berücksichtigen: die Datenmigration aus dem Altsystem sowie die Implementierung von SAP Sales Cloud V2 Standalone, inklusive Single Sign-on (SSO) und Server-Side Outlook-Integration.

"Für uns war schnell klar, dass wir diesen Weg mit Sybit gehen wollen. Denn letztlich geht es nicht nur darum, ein System einzuführen, sondern eines, das zu unseren spezifischen Prozessen passt", so Norman Seibold und Michael Haußner von IT SAP Logistik Max Bögl.

Anbindung an Outlook

Zu den Vorteilen von SAP Sales Cloud V2 zählt neben der Performance die moderne Benutzeroberfläche. Durch die serverseitige Anbindung an Outlook können die Vertriebsmitarbeiter zudem aus Outlook heraus auf CRM-Daten zugreifen. Die Daten bleiben innerhalb des Unternehmensnetzwerks und werden gemäß den Sicherheitsrichtlinien von Bögl verarbeitet.

Das von Sybit entwickelte Add-on Success4Buildings für SAP Sales Cloud erhöht zudem die Transparenz. So haben die Fachleute von Bögl nicht nur die Übersicht über Kunden und Beteiligte, sondern alle Aspekte eines Bauobjekts, etwa Gewerke, GPS-Daten, Vertriebschancen und Deadlines. "So haben wir die Möglichkeit, noch mehr Stakeholder zusammenzubringen und alle Opportunities schnell zu erkennen", so Michael Haußner.

Bögl und Sybit setzten auf agileagile Methoden, um dieneue Software einzuführen. In Workshops leitete das Projekt-Team Aufgaben für den nächsten "Sprint" ab. Vorab definierte Key-User begleiteten den Change-Prozess in Richtung der Sales-Teams, etwa in Form von Informationen zu den Strukturen und Vorteilen des neuen CRM-Systems.

Max Bögl Gruppe | CRM-System

Branche: BauindustrieBauindustrie

Use Case: Vertriebsprozesse mit neuer CRM-Software vereinfachen

Lösung: Einführung von SAP Sales Cloud 2SAP Sales Cloud 2

Partner: Sybit