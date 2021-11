McAfee geht für eine Summe von 14 Milliarden Dollar (12,1 Milliarden Euro) an eine Gruppe von Beteiligungsgesellschaften. An dem Deal ist neben Advent, Permira und Crosspoint Capital Partner mit GIC Private Limited auch eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority beteiligt. Über den bevorstehenden Verkauf hatte das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen bereits vorab berichtet - woraufhin die McAfee-Aktien am Freitag im späten US-Handel um rund ein Fünftel auf 25,46 Dollar nach oben schossen.

Das Unternehmen war erst im Oktober 2020 wieder an die Börse zurückgekehrt, nachdem es 2010 für 7,7 Milliarden Dollar von Intel übernommen und zunächst als McAfee, später als "Intel Security" fortgeführt worden war. 2017 stieß Intel den Bereich ab. Er ging damals für 3,1 Milliarden Dollar an den Finanzinvesor TGP, Intel behielt einen Anteil von 49 Prozent.

Im März 2021 trennte sich das Unternehmen für 4 Milliarden Dollar von seiner Geschäftskundensparte. Käufer war die Symphony Technology Group. Auch diese Nachricht kam bei den Anlegern gut an: Die Aktie legte im New Yorker Handel zunächst um mehr als zehn Prozent zu. Die Transaktion wurde im Juli 2021 abgeschlossen. Der verkaufte Bereich tritt seitdem als McAfee Enterprise am Markt auf. Der nun zum Verkauf stehende Bereich umfasst also nur die weiterhin als McAfee agierende Privatkundensparte.

Parallel zur Verkaufsankündigung gab McAfee die ergebnisse für das dritte Quartal bekannt. Darin glänzt es mit Einnahmen von 2,39 Milliarden Dollar, wovon allerdings 2,251 Milliarden auf die Abspaltung der Business-Sparte zurückzuführen. Der normale Umsatz kletterte immerhin um 24 Prozent auf 491 Millionen Dollar. Auch damit übertraf das Unternemen seine eigenen Erwartungen deutlich.

Das 1987 gegründete Unternehmen McAfee ist einer der Pioniere der IT-Sicherheitsbranche, bekannt auch durch seinen exzentrischen Gründer John McAfee. Mit dem hat die Firma aber abgesehen vom Namen schon seit den 1990er Jahren nichts mehr zu tun hat. Gegen den Antivirus-Pionier hatten US-Justizbehörden 2020 Anklage wegen Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche erhoben. Er wurde daraufhin im Oktober 2010 in Spanien inhaftiert und verstarb im Juni 2021 in einem spanischen Gefängnis. (dpa/pma)