Auf den ersten Blick ist das Internet of Things (IoT) ein Technologiethema. Oft geht es etwa um ein effizienteres Ressourcen-Management und eine bessere Verzahnung von PPS-, ERP- und SCM-Systemen.

So bedeutsam das für IT-Infrastruktur-Verantwortliche ist - aus Sicht der Business-Entscheider geht es bei IoT um einen tiefgreifenden Transformationsprozess. Das Netz ergreift Besitz von der physischen Welt und verbindet mittels Sensorik nicht nur PCs, Notebooks und Smartphones, sondern auch Autos, Windräder, Maschinen, Container und weitere Assets jeglicher Art.

Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich momentan das IoT-Marktgeschehen. IoT hat in Deutschland deutlich Fahrt aufgenommen und inzwischen einen beachtlichen Reifegrad erreicht. Über alle Branchen hinweg haben viele Firmen die Phase von Proof of Concepts hinter sich gelassen und arbeiten an ersten konkreten Use Cases, das berichtete schon 2018 eine IoT-Studie von COMPUTERWOCHE und CIO-Magazin. Und die Neuauflage der Untersuchung 2020 bestätigt diesen Trend: Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat bereits erste IoT-Projekte umgesetzt.

Noch vor wenigen Jahren sah die Mehrheit der Anwender den größten Nutzen des IoT vor allem in einer Effizienzsteigerung bestehender Workflows. Nun steht immer mehr die Erschließung besserer Service-Angebote im Vordergrund. Eng verbunden mit einem solchen Ansatz ist die Steigerung der Kundenzufriedenheit sowie das Ausloten neuer Geschäftsmodelle.

Erste Branchen bauen neue IoT-Geschäftsmodelle

Dabei gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Branchen. So stehen etwa in der vorwiegend mittelständisch geprägten Fertigungsindustrie noch immer die bekannten Vorteile von IoT im Vordergrund wie höhere Effizienz, geringere Ausfallzeiten und bessere Auslastung von Maschinen. Dort hat die Digitalisierung einzelner Maschinen oder Fertigungsstraßen Top-Priorität. Hinzu kommt vielfach die Angst, das angestammte Produktgeschäft zu kannibalisieren, indem man beispielsweise auf ein "as-a-Service"-Modell wechselt. Andere Industriezweige indes starten längst durch.

Beispielsweise die Bauwirtschaft, wo unter den Schlagworten Connected Building und Smart City neue Wohn- und Arbeitswelten längst nicht mehr nur auf dem Reißbrett entstehen. Gleiches gilt für die Bereiche Handel und Logistik, wo der Kundendialog und damit die Customer Experience auf eine völlig neue Ebene transferiert wird.

Nicht zu vergessen die Assekuranz, wo sich der Versicherungsnehmer im Rahmen so genannter "Car-Telematic"-Policen bereit erklärt, dass mittels Sensoren in seinem Kfz eine Reihe von Geschwindigkeits- und Beschleunigungsdaten an den Versicherer gesendet werden. Dieser kann dann daraus eine Bewertung der Fahrweise und damit des Risikogehalts ableiten.

All diesen Szenarien liegt etwas Entscheidendes zugrunde: Reine Technologieaspekte wie Sensorik, Machine Learning oder IT-Security dienen nur dem eigentlichen Zweck - nämlich neue datenbasierte Geschäftsmodelle zu generieren.

Branchen mit unterschiedlichem digitalen Startkapital

Zwei Lager, zwei Geschwindigkeiten? Vermutlich ja. Während man im Manufacturing das IoT mit Industrie 4.0 oder Industrial Internet of Things (IIoT) gleichsetzt und dort die Digitalisierung einzelner Maschinen oder Fertigungsstraßen im Vordergrund steht, erfinden sich andere Branchen jetzt zum Teil neu.

So können Versicherer und Handelsunternehmen mit Hilfe Cloud-nativer smarter Front-Ends ihren Kunden neue Service-Angebote unterbreiten und der CIO einer Bank ist in der Lage, eine Digitalisierungsstrategie End-to-End umzusetzen.

Das Gros der Maschinenparks wird jedoch noch auf Basis von Windows XP betrieben und der IT-Chef eines produzierenden Unternehmens reibt sich schnell zwischen den "Stakeholdern" in seiner Company auf. Denn die klassische (Office) IT mit ihren Hardware-, Software- und Netzwerkkomponenten funktioniert anders als die Operational IT (OT), welche die Produktionsanlagen steuert und bis dato in einem geschlossenen eigenen Ökosystem arbeitete.

Exemplarisch für den Spagat zwischen diesen völlig unterschiedlichen Ausgangslagen ist die Automobilindustrie samt Zulieferer. Deren Produktion tickt nolens volens nach den Regeln der Fertigungsindustrie, gleichzeitig sind neue Wachstumstreiber wie Connected Car IT und Autonomes Fahren ohne Künstliche Intelligenz und Machine Learning undenkbar. Ganz zu schweigen vom Thema E-Mobility.

Maschinen führen ihre Wartung selbst durch

Das IIoT bietet also Experten zufolge in vielen Branchen die Möglichkeit, neue Anwendungsfelder zu erschließen. Zum einen lässt sich die Produktion und der Transport von Waren effizienter gestalten. Zu anderen erschließen sich neue Geschäftsfelder, insbesondere in den Bereichen Service und Wartung. Fertigungsprozesse werden auf Basis von laufend erhobenen Daten automatisiert sowie flexibel und in Echtzeit an sich verändernde Anforderungen angepasst.

Die neue, mit Sensoren bestückte Maschinengeneration ist selbstständig in der Lage zu erkennen, wann die nächste Wartung ansteht und führt diese im Zweifel sogar selbst durch. Physikalische Informationen werden dadurch umfassend digital erfassbar. Geokoordinaten, 3D-Position, Beschleunigung, Erschütterung, Feuchtigkeit, Temperatur, Helligkeit: alles, was messbar ist, kann auch kommuniziert werden. Verschiedenste Assets erhalten so eine virtuelle Repräsentation und werden durch Technologien wie RFID und GPS getrackt, heißt es in einem Branchenreport von Deloitte Deutschland.

Grenzen zwischen physikalischer und digitaler Welt verschwinden

Was die Produktionsverantwortlichen dabei regelrecht euphorisiert, ist noch etwas anderes: Teilweise lassen sich sogar die Grenzen zwischen der physikalischen und digitalen Welt aufheben. So ist es möglich, Produkte auf Basis rein digital vorliegender Anforderungen zu entwickeln, zu designen und zu fertigen - in minimalen Stückzahlen bis hin zur Losgrenze 1 (Stichwort: Digital Twin).

Beispiel Maschinenbau: Wurden in der Produktentwicklung physische Prototypen meist spät erstellt, können durch digitale Zwillinge virtuelle 3D-Modelle früh erstellt und flexibel modifiziert werden. Aufwändige und teure Entwicklungs- und Produktionsschritte lassen sich vermeiden.

Beispiel Windparks: Während im ersten Schritt ein digitaler Zwilling einer Windkraftanlage mittels Sensordaten erstellt wird, erkennen im zweiten Schritt Machine-Learning-Algorithmen Muster in den Lerndaten des Zwillings und können so in die Produktion und Konfiguration der realen Anlage einfließen.

Grundsätzlich erschließt IoT den Unternehmen eine Vielzahl neuer, datengetriebener Produkte, Services und Business Optionen. Dabei nimmt die Bedeutung des einzelnen Mitarbeiters und Kunden nach Ansicht der Deloitte-Experten zu, ob er nun Daten aktiv für seine Tätigkeit nutzt oder passiv von präziseren Angeboten profitiert.

Die Voraussetzung dafür schaffe das IoT: Ein Ökosystem aus Algorithmen, Data Management und Data Analytics in Echtzeit, Machine Learning sowie Künstlicher Intelligenz erzeuge laufend riesige Mengen neuer "smarter" Daten, deren Analyse wiederum zu neuen Entscheidungen und Geschäftstätigkeiten führe. Deloitte nennt diese neue Form der digitalen Wertschöpfung "IoT Information Value Cycle", eine Art Kreislauf datengetriebenen Wirtschaftens.

Spannend sind indes nicht nur die Business-Perspektiven von IoT, sondern auch die Herausforderungen, die sich IT-Organisationen in Firmen stellen. Dabei geht es nicht nur wie in der Fertigungsindustrie um die Verschmelzung von klassischer IT mit der OT, sondern um eine leistungsfähige Infrastruktur, mit der sich eine Vielzahl von IoT-Anwendungen managen lässt.

"Wer Roboter, Autos, Produktionsstraßen oder Container mittels Sensorik vernetzen und dadurch seine Geschäftsmodelle auf eine nächsthöhere Ebene transformieren möchte, ist auf eine geeignete Plattform zur Orchestrierung solcher Services angewiesen", erklärt Detlef Krause, ServiceNow Area Vice President Germany.

Für den US-amerikanischen Marktführer bei Digital-Workflow-Plattformen ist IoT jedenfalls einer der nachhaltigsten Trends in der IT-Branche, der Unternehmen, die Arbeitsweise seiner Mitarbeiter und vor allen Dingen deren Kundenbeziehungen massiv verändert. Bereits in fünf Jahren werden weltweit mehr als 25 Milliarden Devices via IoT vernetzt sein, so Krause.

Dynamische Plattformen auf der Basis einer integrierten Cloud-Lösung, wie sie etwa die Now-Plattform von ServiceNow anbietet, könnten hier den Unternehmen helfen, schneller, kosteneffizienter und kundeorientierter im IoT-Umfeld zu agieren. Entscheidend dabei ist, wie der ServiceNow-Deutschland-Chef betont, auch eine Veränderung im Mindset der Verantwortlichen. Erfolgreich seien auf Dauer nur die Firmen, die den "Unterschied zwischen datenbasiert und servicebasiert verinnerlicht haben". Denn es geht bei IoT nicht darum, nur Daten zu sammeln, sondern um den Mehrwert aus smarten, selbst lernenden Geschäftsprozessen.

In jedem Fall sind die Konsequenzen für die IT-Organisationen einschneidend. Big Data wird jetzt von der Vision zur Realität. Wer Themen wie Data Management, Data Governance oder - noch schlimmer - die Klassifizierung von Daten vernachlässigt hat, läuft in riesige Probleme. Wer keine fundierte Cloud-First-Strategie und ein Konzept für Edge Computing implementiert hat, steht ohne eine ausbalancierte Infrastruktur für größere IoT-Szenarien da.

Laut IDC setzt erst ein Fünftel aller Unternehmen auf eine strategische Plattform für IoT-Anwendungen. Viele Firmen operieren hierzulande lediglich mit so genannten "Starterkits" oder beteiligen sich an IoT-Labs, wie sie auch ServiceNow zusammen mit Partnern wie Accenture anbietet. Hier können Anwender und Anbieter gemeinsam an Prototypen arbeiten und an einem Rollout-Konzept arbeiten. Doch noch immer sind dies zu wenige. Noch immer fehlt es, wie es in Branchenkreisen heißt, an genügend aussagefähigen Showcases, die zeigen, wie IoT richtig geht.

