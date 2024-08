Boosteroid stellt Videospiele über die CloudCloud zur Verfügung. Nutzer können über den Browser oder eine App darauf zugreifen. Ab dem nächsten Jahr will Mercedes-BenzMercedes-Benz die App von Boosteroid in MBUX Entertainment Package Plus integrieren. Nutzer können die Software über den App-Store des jeweiligen Fahrzeugs herunterladen. Das gaben beide Unternehmen auf der Spielemesse Gamescom 2024 in Köln bekannt.

In jedem Mercedes, der mit der dritten Generation des MBUX-Infotainment-Systems und Entertainment Package Plus ausgestattet ist, haben die Passagiere dann Zugriff auf mehr als 1.000 Games. Zu den Videospielen, die Boosteroid anbietet, zählen auch hochwertige Triple-A-Titel. Beispiel sind Fortnite und Sea of Thieves.

Spielen nur in geparkten Fahrzeugen möglich

Das heißt aber nicht, dass künftig Mercedes-Fahrer im "Blindflug" auf Deutschlands Straßen unterwegs sind, weil sie durch ein Spiel abgelenkt sind. Gaming ist nur möglich, wenn das Fahrzeug geparkt ist, etwa bei einer Pause oder beim "Stromtanken" an einer E-Ladesäule. Nur dann können User eine Runde "zocken". Als Bildschirm dient das Display des Fahrzeugs. Die Steuerung erfolgt über Bluetooth-Gaming Controller oder ein Smarthone.

"Der cloudbasierte Ansatz ist die ideale Lösung, um unseren Kunden sowie Videospiel-Fans Triple-A-Gaming zu ermöglichen", sagt Magnus Östberg, der Chief Software Officer der Mercedes-Benz AG. "Damit zeigen wir eindrucksvoll, wie wir MBUX im Einklang mit den Wünschen und Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden weiterentwickeln."

Auch Zugang über PC und Smart-TV

Im Rahmen eines Abos sollen Nutzer die Spiele auch auf einem PC, Tablet oder Smart-TV nutzen können. Details dazu, etwa zu den Kosten, gaben Mercedes-Benz und Boosteroid noch nicht bekannt.

Vergleichbare Modelle für das In-Car-Gaming haben auch andere Automobilhersteller entwickelt. BMW stellt beispielsweise seit 2023 in Fahrzeugen der 5er und 7er Reihe und etlichen X-Modellen die App der Spieleplattform Airconsole zur Verfügung. Als Bildschirm dient das Curved Display der Fahrzeuge, als Controller ein Smartphone. Ähnliche Konzepte haben Volkswagen, Ford und Automobilhersteller aus Asien entwickelt.

Doch beim In-Car-Gaming gibt es auch Rückschritte. So konnten Käufer der Modelle S und X von Tesla ab 2022 auf die Online-Gaming-Plattform Steam zugreifen. Damit ist seit Mitte 2024 Schluss, zumindest bei neuen Fahrzeugen der beiden Modellreihen. Einen Grund dafür nannte der Hersteller nicht.

Mercedes Benz | Gaming

Branche: AutomobilAutomobil

Use Case: Integration von Gaming in Fahrzeug-Infotainmentsystem

Lösung: Kooperation mit Spieleanbieter Boosteroid

Partner: Boosteroid