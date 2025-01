"Welche Sehenswürdigkeiten in der Nähe sind einen Besuch wert?" oder "Kannst du mich zum nächsten Restaurant führen?". Auf solche Fragen, die sie in natürlicher Sprache stellen, erhalten Fahrerinnen und Fahrer eines Mercedes-Benz CLA künftig Antworten vom Navigationssystem ihres Fahrzeugs.

Möglich macht es der Automotive AI Agent von GoogleGoogle Cloud, den der Automobilhersteller in den MBUX Virtual Assistant integriert hat. Dieser Assistent, den Mercedes-Benz 2024 vorstellte, nutzt generative künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz, um eine intuitive Interaktion zwischen dem Fahrer und Passagieren mit dem Fahrzeug zu ermöglichen.

Basis: Gemini, Vertex AI und Google Maps

Den Automotive AI Agent hat Google CloudCloud speziell auf die Anforderungen der Automobilbranche zugeschnitten. Er basiert auf der Maschine-Learning-Plattform Vertex AI und Googles großem Sprachmodell (Large Language Model, LLM) Gemini. Als Informationsquelle dient der Online-Kartendienst Google Maps. Er stellt Informationen über 250 Millionen Orte auf der Welt bereit.

Der MBUX Virtual Assistant in Verbindung mit dem Automotive AI Agent ermöglicht es den Nutzern, komplexe, mehrteilige Dialoge mit dem System zu führen. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, Anschlussfragen zu stellen, etwa ob Restaurant gute Bewertungen erhalten hat oder welche Gerichte zu seinen Spezialitäten zählen.

Start mit dem Modell CLA

Zunächst kommt der Automotive AI Agent in der CLA-Reihe zum Einsatz. Sie ist die erste Fahrzeuggeneration des Herstellers, die mit dem neuen Betriebssystem MB.OS arbeitet. "Die Integration des Automotive AI Agent von Google Cloud in unseren MBUX Virtual Assistant schafft eine intuitive und natürliche Kommunikation zwischen Fahrer und Fahrzeug", erläutert Magnus Östberg, Chief Software Officer der Mercedes-Benz AG.

"Künstliche Intelligenz ist ein zentraler Treiber für die Zukunft der Automobilindustrie. Durch Fortschritte in der KI wird der Mercedes-Benz von morgen seine Fahrerin und seinen Fahrer kennen wie nie zuvor und ihr Leben verbessern und bereichern, sowohl im Fahrzeug als auch darüber hinaus", so Östberg weiter.

Laut einer Studie von IW Consult spielt KI in der deutschen Automobilbranche eine zentrale Rolle. So wollen jeweils über 90 Prozent der Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, um die Produktqualität und Produktivität zu steigern. Rund 68 Prozent der Führungskräfte von Automobilfirmen gaben an, dass dank KI Mitarbeiter bereits heute produktiver sind. In der gesamten Wirtschaft sind es nur 55 Prozent.

