Im September 2019 präsentierte MetroMetro als Pilotprojekt in Deutschland einen B2B-Online-Marktplatz für Geschäftspartner. Zusätzlich zum hauseigenen Sortiment können auch Partner-Anbieter ihre Produkte auf dem Marktplatz verkaufen. Mit dem Start des neuen Vertriebskanals will das Unternehmen sein Non-Food-Angebot ausweiten.

Marktplatz für Käufer und Verkäufer

Läuft das Projekt erfolgreich, ist ein sukzessiver Rollout in weitere europäische Länder vorgesehen. Laut Philipp Blome, CEO von METRO Markets, lautet das Ziel, die "größte und relevanteste B2B-Plattform für HoReCa-Kunden in Europa" zu werden (Hotellerie, Gastronomie und Catering). Für die Projektrealisierung und den Betrieb ist die Ende 2018 gegründete Tochter Metro Markets zuständig. Der Londoner Software-Anbieter Ciklum unterstützt bei der Entwicklung. "Unser Projekt ist bewusst sehr losgelöst von den restlichen Konzernstrukturen", erklärt Blome. "Wir verfolgen mit METRO Markets einen Greenfield-Ansatz, können dadurch an vielen Stellen frei entscheiden und haben minimale Abhängigkeiten zur Konzern-IT."

Für den B2B-Marktplatz sei ein reibungsloses Benutzererlebnis bei der Mengenabnahme von mehreren Lieferanten besonders wichtig, so der Händler. Käufer sollen aus einer Hand bedient werden, Verkäufer von schnellem Onboarding, Zugang zu einem umfangreichen Kundenstamm und Funktionen zur Preisanpassung profitieren.

"Durch die mit Ciklum entwickelte Plattform hat Metro sein Geschäftsmodell um einen vollwertigen digitalen Service erweitert", so Blome. "Indem wir Partner-Händler und Hersteller auf den Marktplatz lassen, kann dieser viel schneller skalieren, und dadurch steigt wiederum die Relevanz für HoReCa-Kunden enorm."

Der Pilot wurde in neun Monaten in agilen Arbeitsmethoden mit funktionsübergreifenden DevOp-Teams mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern in Deutschland und der Ukraine entwickelt. "Wir haben das Spotify Framework adaptiert und uns in crossfunktionalen Teams mit Feature-Fokus organisiert", sagt Blome.

Kern aus Eigenentwicklungen

Der Kern der Plattform besteht aus eigenentwickelten Softwarekomponenten, basierend auf Programmiersprachen und Technologien wie PHP, elastiC und MongoDB. So könne man eine mittel- und vor allem langfristig differenzierendes Shopping-Erlebnis gewährleisten. "Unser Tech-Stack ermöglicht es uns, Code bereitzustellen und mehrmals täglich neuen und bestehenden Funktionen in der Produktion hinzuzufügen", erklärt Blome. "So bleiben wir stets flexibel und fokussieren uns auf die Funktionalität, die uns differenziert und nicht auf technische Infrastruktur-Themen."

Komponenten wie das Warehouse-Management-System oder das Customer-Care-Management werden durch hinzugekaufte Produkte unterstützt. Dabei unterscheiden die Verantwortlichen vier große Blöcke: das Kundenerlebnis beim Warenverkauf (Seller Experience), das Kundenerlebnis beim Kauf (Endkunden-Experience), die interne Sicht der Mitarbeiter und die Sicht auf alle technologischen Komponenten, damit die Metro selbst als Verkäufer auftreten kann.

Die gesamte Lösung läuft Ende-zu-Ende in der GoogleGoogle CloudCloud. Dabei werden weitere Services von Google wie zum Beispiel Kubernetes oder PubSub genutzt. Auf Basis der Daten, die seit dem Launch verarbeitet werden, soll die Plattform zukünftig weiterentwickelt werden.

Metro | B2B-Online-Marktplatz

Branche: LebensmittelhandelLebensmittelhandel

Mitarbeiter: zirka 200 Projektmitarbeiter

Zeitrahmen: 9 Monate bis zum Launch, seitdem fortlaufend

Produkte: Google Cloud

Dienstleister: Ciklum AG

Einsatzort: Deutschland nach erfolgreicher Pilotierung Rollout in andere europäische Länder

Internet: www.metro-markets.de; www.ciklum.com; www.metro.de/marktplatz/