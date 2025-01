Microsoft steigert Umsatz und Gewinn deutlich

Umsatz und Gewinn zogen im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 deutlich an, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Redmond mitteilte. Allerdings blieb das Wachstum mit Cloud-Produkten hinter den Erwartungen der Experten zurück. An der Börse geriet das MicrosoftMicrosoft-Papier nachbörslich unter Druck.

In den drei Monaten bis Ende Dezember kletterte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresabschnitt um zwölf Prozent auf 69,6 Milliarden Dollar (66,8 Mrd Euro). Operativ verdiente der Konzern fast 32 Milliarden Dollar und damit 17 Prozent mehr als vor einem Jahr. (dpa/rs)