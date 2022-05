Amazon Web Services (AWS) und Deloitte haben ihre bewährte Partnerschaft auf AWS Professional Services (ProServe) erweitert. Um was es sich dabei genau handelt, an wen es sich richtet und welche Vorteile sich dadurch für die gemeinsamen Kunden ergeben, haben uns Bernhard Heep, Director DACH, AWS Professional Services und Axel Rupp, Partner bei Deloitte genau erklärt.

Frage: AWS und Deloitte haben soeben ihre Partnerschaft ausgebaut. Worum handelt es sich dabei und wie kam es dazu?

Axel Rupp: "Wir wollen unsere Kunden ganzheitlich in ihrer Cloud Journey und Transformation beraten und begleiten. Neben der technischen Expertise steht der transformatorische Ansatz, der effizient und risikoarm sein muss, im Mittelpunkt. Hier ergänzen sich Deloitte mit ihrem Business Knowhow und ihrer Transformationserfahrung und AWS ProServe mit dem ausgezeichneten technischen Cloud Verständnis und der Erfahrung aus tausenden Cloud Projekten weltweit perfekt."

Frage: Was genau ist die Zielsetzung dieser Kooperation, welche Pläne verfolgen Sie?

Bernhard Heep: "Unser Ziel ist die optimale Bedienung von Kundenanforderungen rund um Digitalisierung und Cloud. Durch unsere Partnerschaft sind wir in der Lage, Kundenbedürfnisse schnell zu identifizieren, gemeinsam Lösungen zu entwickeln und diese umzusetzen. Gemeinsam können wir die erforderlichen Rollen ideal besetzen und den Kunden bei der Architektur der Lösung und in der Umsetzung bestmöglich bedienen."

New Way of Working bedeutet auch neue Beratung

Frage: Sie sprechen dabei auch von der Cloud-Journey im SAP-Umfeld. Nun ist SAP-Beratung ja wirklich nichts neues, was sind die besonderen Probleme, die die Kunden und die vielen anderen Berater nicht lösen können?

Axel Rupp: "SAP ist nicht nur Technik, sondern wir fassen den S4/HANA Kontext immer als ganzheitliche transformatorische Aufgabe auf, um Wettbewerbsvorteile für unsere Kunden zu generieren. Hierbei spielen die Agilität und Flexibilität der AWS Cloud Services genauso eine Rolle, wie die Optimierung der Geschäftsprozesse und des "new way of working". Ebenso ermöglichen die AWS Cloud Services die Erschließung neuer Geschäftsmodelle, damit unsere Kunden wettbewerbsfähiger werden und ihre Profitabilität steigern. Denken Sie nur and die Möglichkeiten, die sich durch Big Data/Analytics-Funktionalitäten der AWS Cloud und der Integration mit der SAP HANA Plattform ergeben."

Frage: Wie genau sieht Ihr Lösungskonzept aus; wie gehen sie vor?

Bernhard Heep: "Unser Lösungskonzept ist immer individuell und kundenspezifisch. Wir gehen immer vom gewünschten Kundenergebnis aus und entwickeln daraus den Lösungsansatz. Bei Amazon nennen wir das "Working Backwards from the Customer". In der Umsetzung kombinieren Deloitte und AWS ProServe dann ihre Lösungen, Vorgehensmodelle und Fähigkeiten. Damit profitiert der Kunde von der Erfahrung und den Methoden von tausenden weltweit durchgeführten Cloud und Digitalisierungsprojekten. Durch unsere Kooperation arbeiten Deloitte und AWS als ein Team. Dabei ist es wichtig, dass der Kunde ebenfalls Teil dieses Teams ist und wir während des Projekts Know-How und Kompetenzen an den Kunden weitergeben."

Die Zukunft schon fest im Blick

Frage: Wie wird es weitergehen? Bleibt es vorerst bei AWS und SAP, oder sind bereits andere Konzepte in der Pipeline über die Sie reden können?

Axel Rupp: "Das Thema SAP auf AWS hat die Idee gezündet, in einer engen Kooperation als ein Team mit unseren Kunden zu arbeiten um ihre Projekte und das Erzielen der gewünschten Geschäftsergebnisse zu beschleunigen. Inzwischen gibt es viele weitere Themen, bei denen wir auch schon in der Umsetzung sind. Zum Beispiel Big Data/Geschäftsanalyse, Künstliche Intelligenz/Maschinenlernen, und Internet of Things (IoT). Da Deloitte sehr gut auf AWS geschulte Mitarbeiter hat und sehr vertraut ist mit der AWS Migrationsmethodik ergänzen wir uns auch sehr gut in Migrationsprojekten und nutzen dabei das Spezialwissen von Deloitte im Bereich Mainframe Migration."

Bernhard Heep: "Ein ganz spannendes Thema ist "Amazon Just Walk Out", eine Technologie, die aus Amazon Go entstanden ist und es Kunden ermöglicht, im Amazon Go Shop Produkte zu wählen und einfach wieder zu gehen ohne an der Kasse anzustehen. Die Produkte werden automatisch abgerechnet. Mit "Amazon Just Walk Out" stellen wir diese Technologie nun allen Unternehmen im Handel zur Verfügung. Hier ergänzen wir uns wieder sehr gut durch die Technologie Kompetenz von AWS und die Beratungskompetenz sowie das Industrie Knowhow von Deloitte im Handel."

Bernhard Heep

Axel Rupp

Weitere Infos und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme gibt es auf den Webseiten von AWS und Deloitte sowie auf dem AWS Summit in Berlin von 11. - 12. Mai 2022, auf dem Deloitte Diamond Partner und an Stand D02 zu finden ist.