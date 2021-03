Der Automobilhersteller PorschePorsche stellt Kunden beim Nutzen des Car Configurator künftig eine Recommendation Engine zur Seite. Das KI-basierte ToolTool schlägt dem Nutzer während der Konfiguration individuelle Fahrzeugoptionen vor. Laut Porsche ermittelt das Werkzeug "im Bruchteil einer Sekunde die passenden Optionen aus Milliarden möglicher Kombinationen". Dabei geht es um Sonderwünsche, die der Kunde der Serienausstattung hinzufügt, etwa bestimmte Felgen und Verglasung oder Sitze und Leder sowie Kommunikations- und Informationssysteme.

Dafür hat Porsche mehr als 270 Machine-Learning-ModelleMachine-Learning-Modelle trainiert. Sie nutzen Algorithmen, um spezifische Muster in den Daten zu finden. Der Automobilhersteller erreicht damit nach eigenen Angaben eine durchschnittliche Treffsicherheit von mehr als 90 Prozent. Entwickelt wurden das KI-SystemKI-System und der Webservice durch Porsches Abteilungen für Advanced Analytics & Smart Data, Digitales Marketing und IT.

Start in Deutschland und fünf weiteren Märkten

Das Unternehmen stellt die Recommendation Engine derzeit Kunden in sechs Vertriebsmärkten bereit, und zwar in Deutschland, China, USA, Großbritannien, Schweiz und Taiwan. Das Unternehmen will den Einsatz im Rahmen seiner DigitalisierungsstrategieDigitalisierungsstrategie ausweiten. Axel Berger, Projektleiter im Bereich Advanced Analytics und Smart Data bei Porsche, sagt: "Wir schaffen mit der Technologie ein wirklich personalisiertes Online-Erlebnis, in dem wir relevante Ausstattungsoptionen anzeigen - kein Nutzer erhält dieselben Empfehlungen."

Die heutige Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, kurz Porsche AG, wurde 1931 von Ferdinand Porsche in Stuttgart gegründet. Seit 2009 gehört sie zum Volkswagen-Konzern. Die Porsche AG erlöste 2019 einen Umsatz von knapp 29 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 35.000 Mitarbeiter.

Porsche | Künstliche Intelligenz (KI)

Branche: AutomotiveAutomotive

Use Case: Verbesserung des Kundenerlebnisses

Produkt: Recommendation Engine (Kaufberatung in Echtzeit per KI)

Einsatzgebiet: Deutschland, China, USA, Großbritannien, Schweiz, Taiwan