Die IT-Welt vor 30 Jahren war eine völlig andere als heute: Offline und stationär. Das Internet steckte noch in den Kinderschuhen. IT-Administratoren in Unternehmen waren primär damit beschäftigt, Probleme mit einzelnen Computern oder im Intranet zu lösen.

In dieser Welt gründete ein kleines Team in Chicago am 10. Mai 1993 Thoughtworks. Das gemeinsame Ziel: IT-Rollen in Unternehmen sollten mehr Gewicht erhalten. Damit das gelingt, entwickelte das Team Lösungen nach Art der Softwareentwicklung. Es testete, lernte dazu und verbesserte kontinuierlich seine Services.

2010 eröffnete Thoughtworks seine ersten Niederlassungen in Deutschland und durchbrach erstmals die Marke von 1.000 Mitarbeitenden. Heute ist Thoughtworks eine globale Technologieberatung mit über 11.500 Mitarbeitenden in 18 Ländern und konnte als Pionier den Wandel der agilen Softwareentwicklung branchenweit maßgeblich mitbestimmen. Die Beratung war entscheidend beteiligt an Innovationen wie CI/CD (Continuous Integration/Continuous Delivery), evolutionären Architekturen, Infrastruktur als Code und Data Mesh. Thoughtworks hat hunderte Unternehmen dabei unterstützt, mithilfe von Technologie schlankere, agilere und flexiblere Organisationen aufzubauen.

Um dreißig Jahre in der schnelldrehenden Technologiebranche zu bestehen, werden intelligente Lösungen benötigt, die Kunden und Gesellschaft einen echten Nutzen bringen. Dafür bedarf es Mitarbeitende mit einem großen Erfahrungsschatz, diversen Hintergründen und Begeisterung für Neues. Denn erst ihre Expertise macht Thoughtworks zu der führenden Beratung, die sie heute ist.

Die folgenden Eckpunkte der Unternehmensgeschichte zeigen, was diese Menschen alles ermöglicht haben:

Forschung und Entwicklung

· 2011 haben Softwareentwickler von Thoughtworks das Agile Manifest geschrieben. Diese Grundsätze prägen noch heute die Softwareentwicklung.

· Erstmals 2011 erschienen, teilen die Technologie-Expert:innen von Thoughtworks mit dem Technology Radar ihre Erkenntnisse rund um aktuelle und zukünftige Technologien. Mittlerweile genießt die Analyse in der Tech-Community eine große Anerkennung, die jüngst erschienene Ausgabe ist bereits die 28.

· 2019 veröffentlichte Zhamak Dehghani ihr Konzept von Data Mesh. Es ist heute für Unternehmen ein wichtiges Werkzeug, um Daten nicht nur zu sammeln, sondern gewinnbringend einzusetzen.

Mehr Effizienz in der Softwareentwicklung:

· 2004 entwickelte Thoughtworks Selenium, das heute führende Open-Source-Framework zum Testen von Webanwendungen.

Weiterbildung und Engagement

· Die Thoughtworks University besteht mittlerweile seit 18 Jahren. Sie umfasst ein intensives Einstiegsprogramm für Hochschulabsolvent:innen, Quereinsteiger:innen und Bootcamp-Alumni. Bis heute wächst das Programm und hat einen positiven Einfluss auf die Diversität von Thoughtworks.

· Mit dem Social Impact Programme hat Thoughtworks einen Rahmen für Maßnahmen geschaffen, die einen positiven sozialen Wandel fördern. Im Social Impact Report sind entsprechende Maßnahmen und ihre Auswirkungen festgehalten.

Open Source für die Gesellschaft

· Thoughtworks beteiligte sich maßgeblich an der Konzeption und dem Aufbau von Bahmni und ist Teil des zentralen Verwaltungsauschusses der Bahmni Coalations. Die Open-Source-Krankenhausmanagement-Plattform ist in mehr als 500 Krankenhäusern in 50 Ländern im Einsatz.

· Um Standards für eine nachhaltigere Software zu etablieren und grüne Innovationen voranzutreiben, gründete Thoughtworks gemeinsam mit Accenture, GitHub und Microsoft die Green Software Foundation.

Wirtschaftliches Wachstum und Auszeichnungen

· Seit 2021 ist Thoughtworks im NASDAQ börsennotiert.

· Forrester zeichnete Thoughtworks im dritten Quartal 2022 als führenden Anbieter von modernen Anwendungsentwicklungsdiensten aus.

· Das Anita Borg Institut kürte Thoughtworks zum Gewinner in der Kategorie "beste Unternehmen für Technologie-Expertinnen" - und zwar in den Jahren 2016 bis 2018.

· 2022 erreicht Thoughtworks das interne Ziel 40 Prozent der Technologie-Positionen mit Frauen und unterrepräsentierten geschlechtlichen Minderheiten zu besetzen.

Was kommt als nächstes?

Da sich die Branche weiterhin schnell verändern wird, muss Thoughtworks weiterhin innovativ bleiben und sich an ständig neue Entwicklungen anpassen. Das Ziel ist, auch in Zukunft Meilensteine zu setzen, die einen positiven Effekt auf die Technologie-Branche sowie die Gesellschaft haben werden.

Wer mehr über die Historie, Anwenderberichte und Veröffentlichungen von Thoughtworks erfahren möchte, findet diese auf der Jubiläums-Seite.