In der digitalisierten Geschäftswelt können Unternehmen nicht mehr durch Bauchentscheidungen, sondern nur anhand von schnell ermittelten Fakten mit Erfolg agieren. Deshalb ist es entscheidend, möglichst viele Unternehmensdaten aus verschiedenen Datenquellen über eine "Datendrehscheibe" zur weiteren Verarbeitung verfügbar zu machen. Nur so lassen sich Zusammenhänge in den Daten erkennen und nutzen. Das Potential wertvoller Unternehmensdaten wird so optimal ausgeschöpft. Gerade die intelligente Datenverarbeitung in Echtzeit mittels neuer moderner Anwendungen ist entscheidend für den zukünftigen Unternehmenserfolg.

Datenzentrierte IT-Architektur schaffen

Vor dieser Herausforderung standen sowohl der Sanitärproduktehersteller Geberit als auch Brenntag, der Weltmarktführer bei der Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen. Bei Gerberit ist die IT-Architektur ein Mix aus SAP- und Nicht-SAP-Lösungen, die das Unternehmen auch in Zukunft nutzen will. Diese waren bislang über eine wartungsintensive Middleware verbunden. Bei Brenntag gab es mehrere Integrationsebenen für verschiedene Regionen und IT-Systeme, und einen Mangel an harmonisierten Datenstrukturen. Dies ist die notwendige Basis für eine agile Entwicklung neuer, wertsteigernder Anwendungen.

Abhilfe schafft in beiden Organisationen eine moderne, nahezu beliebig skalierbare In-Memory-Plattform für das Datenmanagement in der Cloud (In-Memory DP), die Daten aus unterschiedlichen IT-Systemen zusammenführt und einheitlich verwaltet. Als zentraler Einstiegs- und Zugriffspunkt für alle Daten - "Single Source of Truth" - bildet eine solche Datenmanagement-Plattform in der Cloud auch den Grundstein für eine moderne IT-Architektur zur Transformation in ein datengetriebenes Unternehmen.

Kurze Antwortzeiten bei geringeren Kosten

Eine schnelle Auswertung großer Datenmengen mit Hilfe einer elastischen Datenmanagement-Plattform erlaubt eine Optimierung der Betriebskosten bei gleichzeitig hohem Leistungspotential. Es sorgt dafür, dass nur die häufig verwendeten Daten im schnellen und gleichzeitig teureren Memory (RAM) gehalten werden. Seltener verwendete strukturierte, semistrukturierte und unstrukturierte Daten aus den unterschiedlichsten IT-Systemen, darunter auch aus IoT-Lösungen, werden in günstigeren Bereichen des SAP HANA Cloud Services abgelegt. Das reduziert die Kosten deutlich. Lassen sich große Datenmengen dabei - in einem in SAP HANA Cloud integrierten Data Lake speichern - fallen Antwortzeiten bei Analyseabfragen immer noch sehr kurz aber eben nicht mehr in Echtzeit aus.

Nicht fehlen dürfen aber auch Backup- und Recovery-Funktionen für den Schutz und die Verfügbarkeit der Daten in der Datenmanagement-Plattform und die separate Skalierung von Rechen- und Speicherressourcen. Bei alldem müssen die Daten- und Systemsicherheit sowie der Schutz personenbezogener Daten, etwa durch Anonymisierung und Maskierung, gewährleistet sein.

Für zahlreiche Anwendungsfälle geeignet

Mit SAP HANA Cloud als vollständig verwalteter In-Memory-Cloud-Datenbank as a Service (DBaaS) ist eine solche Plattform auf dem Markt. Sie ist integraler Bestandteil der SAP Business Technology Platform (SAP BTP) und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsfällen in denen große Datenmengen, Spatial-, Graph- oder auch Predictive-Anforderungen eine Rolle spielen.

Geberit zum Beispiel verbindet alle Daten aus SAP- und Nicht-SAP-Datenquellen mit dieser Plattform. Der Sanitärproduktehersteller vereinheitlicht, vereinfacht und optimiert so seine IT- wie auch die Datenlandschaft, zusätzliche Middleware-Tools fallen weg.

Die Datenmanagement-Plattform bildet als hybride Extension zu bestehenden On-premises-Datensilos den Dreh- und Angelpunkt für die Echtzeit-Verarbeitung der Daten. Das legt für Geberit die Basis für datengetriebene Prozesse. Die Plattform ist zudem zentraler Einstiegs- und Zugriffspunkt für alle Daten auf Basis eines unternehmensweiten Berechtigungskonzepts.

Brenntag nutzt die Plattform als zentrale Integrationsschicht sowie als zentralen Zugangspunkt für Daten aus SAP-Lösungen und Nicht-SAP-Systemen. Das Unternehmen harmonisiert so seine Datenarchitektur und konnte zwei Infrastrukturebenen ersetzen, was die Datenintegrationslandschaft vereinfacht. Das Ergebnis ist eine datenzentrierte Architektur, die Integrationsprobleme löst und damit die Entwicklung neuer Anwendungen beschleunigt.

Erfahren Sie in diesem Hands-on Workshop, wie Sie mit SAP HANA Cloud geschäftsrelevante Erkenntnisse in Echtzeit und unter strikter Einhaltung der DSGVO-Richtlinien umsetzen können. Zum Workshop anmelden SAP HANA Cloud bietet Ihnen als Cloud-native Datenmanagement-Plattform einen einzigen Zugriffspunkt auf alle Daten. Testen Sie hier die leistungsstarken Funktionen von SAP HANA Cloud. Hier geht's zum Trial

Eingebaute Analyse- und ML-Algorithmen

Im Unterschied zu herkömmlichen Datenbanken stellt SAP HANA Cloud, die im Kern eine In-Memory-Datenbank ist, überdies eine Reihe funktionaler Engines zur Verfügung. Das sind unter anderem Features, um räumliche Daten wie Geodaten (Spatial) und Graphendaten zu verarbeiten und zu analysieren, sowie Algorithmen für maschinelles Lernen (ML) aus der Predictive Analysis Library (PAL) zu nutzen.

Auf SAP HANA Cloud lassen sich auch Cloud-native und datenbasierte UI5- und SAP-Fiori-Apps entwickeln. Damit lässt sich moderne User Experience für jedes Gerät und jeden Benutzer realisieren. Alle Apps können über SAP HANA Cloud mit den vorhandenen On-premises-Kernsystemen gekoppelt werden.

Durch solche Side-by-Side-Erweiterungen kann die IT-Landschaft rasch an neue Prozessanforderungen angepasst werden. Das verschafft Unternehmen die Agilität, die sie benötigen, um etwa Produkte schneller zur Marktreife zu bringen oder flexibel auf Geschäftspartner- beziehungsweise Kundenwünsche einzugehen.

Darüber hinaus stehen attraktive Subskriptionsmodelle für die Plattform zur Auswahl. Das schafft Unternehmen Flexibilität, um für jeden konkreten Anwendungsfall das Modell mit dem besten Kosten-Nutzen-Verhältnis auszuwählen. Dies dient dazu, die Total Cost of Ownership zu optimieren.

Eine zentrale Daten-Plattform ist unerlässlich, um in einer sich immer schneller verändernden Welt gute und schnelle Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie in unserem Podcast direkt von den SAP-Experten fünf gute Gründe, warum Sie auf die SAP HANA Cloud setzen sollten.