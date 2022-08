Die neue App ist ein Ergebnis der Kooperation zwischen dem E-Health-Dienstleister Bitmarck und Red Hat. Damit will Bitmarck etwa Krankenkassen ermöglichen, ihren Mitgliedern digitale Services anzubieten. Dazu zählen der Zugriff auf Krankenakten und Gesundheitsdaten wie der Impfstatus, außerdem die Terminvereinbarung vom Smartphone oder Tablet aus.

Die App ist Teil der Self-Service-Anwendung "GesundheitsCockpit" von Bitmarck, die Krankenkassen in ihre eigenen Service-Apps integrieren können. Das GesundheitsCockpit ergänzt die elektronische Patientenakte (ePAePA) um Funktionen, mit denen sich Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen von Mitbewerbern differenzieren können.

Grundlage: Container und Cloud

Die technische Grundlage der E-Health-App bilden die Container-Plattform Red Hat OpenShift zusammen mit Red Hat Integration und dem API-Management (Application Programming Interface) von OpenShift. Der Vorteil ist, dass Bitmarck Integrationen bereitstellen kann, die sich mit überschaubarem Aufwand für unterschiedliche Anwender bündeln lassen.

Red Hat Integration ist eine Anwendung im Container-Format, die Anwendungen und Daten in Hybrid-Cloud-Umgebungen verknüpft. Zu diesem Zweck stellt sie Funktionen bereit wie das Zusammenstellen und die Orchestrierung von Services, die Transformation von Daten und ein Message-Streaming.

Für die VerwaltungVerwaltung der Anwendungsschnittstellen ist das API-Management von OpenShift zuständig, eine Cloud-basierte Lösung, die teilweise auf OpenShift für Amazon Web Services läuft. Dennoch, so Bitmarck und Red Hat, würden alle Datenschutzvorgaben eingehalten, die in Deutschland und der EU gelten. Dies ist bei sensiblen Daten wie Gesundheitsinformationen auch in besonderem Maß erforderlich.

Anbindung von On-Premises-Systemen möglich

Das API-Management macht es für Bitmarck einfacher, seine Gesundheits-App an die individuellen Anforderungen von Kunden anzupassen. Neben der Cloud unterstützt die Lösung auch die Anbindung an IT-Systeme in eigenen Data Centern von Kundenorganisationen (On-Premises).

Für Dirk Schäfers, Chief Enterprise Architekt von Bitmarck, ist der Schritt in Richtung CloudCloud der richtige Ansatz: "Mit der Flexibilität, die Red Hat Integration in Verbindung mit OpenShift bietet, konnten wir unsere Geschäftsangebote schnell und einfach modernisieren." Die neue Anwendung ermögliche es Bitmarck, seine Kunden in einer Zeit zu unterstützen, "in der sie Zugang zu Patienten und Anbietern während der gesamten Gesundheits-Journey benötigen".

Bitmarck | E-Health - IT-Services

Branche: GesundheitswesenGesundheitswesen

Use Case: Mobile Gesundheits-App; Managed IT-Service für Krankenkassen

Lösungen: GesundheitsCockpit, Red Hat Integration, Red Hat OpenShift und OpenShift API Management

Partner: Red Hat