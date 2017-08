Personalabteilungen und Marktforscher berichten übereinstimmend: Jungen Berufstätigen liegen heute andere Werte am Herzen als früheren Generationen. Statussymbole wie Firmenwagen oder die Quadratmeterzahl des Büros verlieren rapide an Bedeutung. Dafür stehen zunehmend Aspekte wie eine ausgeglichene Work-Life-Balance und damit verbunden flexibles Arbeiten im Vordergrund.

Im Rahmen der Randstad-Studie 2017 hat der Personaldienstleister Randstad über 7.100 Arbeitnehmer und Arbeitsuchende im Alter zwischen 18 und 65 Jahren zum Thema Arbeitswelt in Deutschland befragt. Die Mehrheit der Studienteilnehmer plädiert darin für eine flexiblere Arbeitsgestaltung. 42 Prozent der Mitarbeiter würden lieber auf variabler Stundenbasis arbeiten. 16 Prozent sprechen sich sogar für längere Arbeitstage und kürzere Wochen aus. 68 Prozent der Befragten möchten ortsunabhängig arbeiten - zumindest gelegentlich oder an einer festgelegten Anzahl an Tagen in der Woche. Ein Fazit der Studie lautet: "Work is, what you do, not where you go."

Die Firmenkultur muss flexibles Arbeit mittragen

Da der Wettbewerb zwischen Unternehmen um die qualifiziertesten und talentiertesten Kandidaten immer härter wird, treten Bewerber zunehmend selbstbewusst gegenüber potenziellen Arbeitgebern auf. Die Forderung nach flexiblem Arbeiten geht dabei weit über Gleitzeiten, Teilzeitmodelle oder Home-Office-Tage hinaus. Der von vielen jüngeren Talenten angestrebte Lebens- und Arbeitsstil bedeutet dabei, prinzipiell überall und jederzeit arbeiten zu können. Ob im Coworking-Space des Großraumbüros, im Coffeeshop, im Zug oder im Flugzeug - das Wo und Wie tritt zunehmend in den Hintergrund. Was zählt, sind die zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Qualität gelieferten Arbeitsergebnisse.

Solche Vorstellungen verlangen nicht wenigen Unternehmen einen massiven Kulturwandel ab. Schließlich verlangt eine so weitreichende Flexibilisierung der Arbeit auch einen neuen Führungsstil, der dann schnell die zentralen Werte des Unternehmens berührt. Solche entscheidenden Fragen müssen auf der Führungsebene beantwortet werden, bevor eine konkrete Umsetzung in Frage kommt.

Technische Lösungen als Schlüsselfaktor

Sind die organisatorischen und strategischen Voraussetzungen gegeben, stellt im nächsten Schritt die passende technische Infrastruktur den wichtigsten Faktor für die Flexibilisierung der Arbeit dar. Sie muss es räumlich verteilten Teams ermöglichen, gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Collaboration Tools mit Funktionen wie Präsenzanzeigen und Chats für schnelle Abstimmungen, zentrale verwaltete Teamkalender und Kommunikationsmittel wie Audio-, Web- und Videokonferenzen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Document Sharing unterstützt das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten und Projekten von unterschiedlichen Orten aus und zu unterschiedlichen Zeiten. Die verbreitete Bürosoftware-Lösung Microsoft Office 365 wurde in den letzten Jahren nicht ohne Grund um genau solche Funktionen erweitert. Die Kommunikations- und Konferenz-Komponente Skype for Business (ehemals Lync) liefert wichtige Bausteine, um die vorher aufgezählten Funktionen bereitzustellen.

Auch das Funktionsangebot moderner Telekommunikations-Anlagen unterstützt flexibles und verteiltes Arbeiten. Dies gilt zum Beispiel für die Integration von Mobiltelefonen in firmeninterne Telefonanlagen. Mitarbeiter bleiben für ihre Ansprechpartner unter ihrer gewohnten Durchwahlnummer erreichbar, auch wenn der Anruf tatsächlich auf das Smartphone des Anrufempfängers weitergeleitet wird. Bei Rückrufen vom Mobiltelefon kann bei manchen Systemen die Festnetzdurchwahl des Mitarbeiters im Telefondisplay des Angerufenen erscheinen. Ein weiteres Beispiel für die Unterstützung flexibler Arbeitsabläufe sind Gruppenrufe. Mit dieser Funktion kann innerhalb vorab definierter Teams der Mitarbeiter ans Telefon gehen, der gerade freie Kapazitäten hat.

Die beschriebenen Funktionen finden sich neben modernen stationären IP-basierten Telefonanlagen auch in Cloud-gestützte Lösungen. Auch Präsenzanzeigen, Chats sowie die Verknüpfung von Telefonkonferenzen mit Web- und Video-Conferencing-Plattformen sind in beiden Varianten verbreitet.

Doch die Bereitstellung einer hochmodernen Infrastruktur allein sorgt noch nicht für effizientere Arbeitsabläufe und gelebtes Teamwork. Wichtig ist, dass vorab auch die notwendigen Prozesse, Workflows und die passende Führungskultur im Unternehmen etabliert wurden. Dann können Telekommunikation und IT die nötigen Werkzeuge liefern, um flexibles Arbeiten im geschäftlichen Alltag tatsächlich zur Realität werden zu lassen.