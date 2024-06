Bereits seit 1993 setzt MTU Aero EnginesMTU Aero Engines das Transportleitsystem Syncrotess des Aachener Software-Hauses Inform ein. Das System ermittelt in Echtzeit, in welcher Reihenfolge Stapler, Elektrowagen, Hängertransporte und andere Fördermittel zum Einsatz kommen.

Das funktioniert mit Syncrotess auch bei mehrstufigen Transportketten in der internen Supply ChainSupply Chain des Triebwerkbauers, etwa wenn mehrere Standorte involviert sind. Dadurch konnte MTU Aero Engines Kosteneinsparungen von rund 30 Prozent im Bereich Transport erzielen.

Über 400 Positionen

Nun stand eine Modernisierung des Systems an. Der Grund: höhere Anforderungen an die Produktionslogistik. So wickelt die Software nun 560.000 Transportaufträge pro Jahr ab. Die Zahl der Positionen, die zu berücksichtigen sind, stieg von 60 auf mehr als 400. Außerdem kamen weitere kleinteilige Prozesse hinzu.

"Unser Ziel war es, auch in diesen neu angebundenen Prozessen die Transparenz zu erreichen, die wir mit Syncrotess in der Produktionsversorgung etabliert haben", sagt Florian Wohlgemuth, Projektmanager Logistikplanung bei MTU in München. Deshalb führte das Unternehmen ein Upgrade des Systems auf die Version 10 durch.

"Mit unseren Modernisierungsmaßnahmen ermöglichen wir mobile Scanprozesse für die Kleinteilprozesse und eine bessere Nachverfolgbarkeit über alle Prozessschritte. Anfragen, wo ein bestimmter Transport bleibt oder sich Material gerade befindet, gehen heute gegen Null", stellt Wohlgemuth fest.

Schwerpunkt auf Liefertreue

Ging es früher vor allem darum, Wege zu verkürzen, steht heute im Vordergrund, die interne Liefertreue einzuhalten, speziell im Versand. Sie konnte MTU innerhalb von zwei Jahren von 89 Prozent auf 93 Prozent erhöhen.

Um die Auslastung am Wareneingang besser auszutarieren und die Durchlaufzeiten zu reduzieren, setzt das Unternehmen außerdem Syncrosupply von Infor ein. "Das Volumen wird steigen, die Wartezeiten werden länger", prognostiziert Wohlgemuth. "Dem beugen wir bereits jetzt vor. Wir haben Transparenz darüber, wer sich wann und wie lange im Werk aufhält, wickeln Transporte effizienter ab und konnten unsere Durchlaufzeiten deutlich verbessern: von durchschnittlich 56 auf 46 Minuten."

Mit dem System plant MTU Aero Engines Zeitfenster für ankommende Lkw und weist den Fahrzeugen die richtige Rampe zu. Spediteure und deren Subunternehmer, die MTU regelmäßig anfahren, nutzen ein Web-Portal, um die Fahrt anzukündigen, Frachtdaten zu übermitteln und ein Zeitfenster zu buchen.

