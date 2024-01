Seit Jahren beziehen Unternehmen IT Services zunehmend aus der Cloud - und zwar neben der Public Cloud auch aus Private Clouds, die oft im dedizierten Rechenzentrum betrieben werden. Damit Apps und Services optimal performen, kommt es auf den richtigen Cloud-Mix an - aber dieser Mix macht es gleichzeitig schwierig, die dafür notwendigen hochflexiblen virtualisierten IT-Infrastrukturen bereitzustellen und zu managen. Soll es möglichst standardisiert sein, so bindet man sich zu oft an einen einzigen Anbieter. Die Herausforderung: Die richtige Virtualisierungsstrategie unter Vermeidung von zu starker Abhängigkeit zu finden.

Nutanix hat dafür Lösungen entwickelt, die mannigfaltige Vorteile bieten: Sie helfen bei der Modernisierung der IT-Infrastruktur bei sinkenden Kosten, steigern Automatisierungsgrad und Sicherheitsniveau, und helfen, KI-Lösungen bereitzustellen und Workloads in die Public Cloud zu migrieren.

Ein Computerwoche Webcast in Zusammenarbeit mit Nutanix zeigt, warum dieser Lösungen es ermöglichen, eine "Second Vendor" Option einzuführen und gleichzeitig eine nahtlos integrierte Hybrid-Cloud-Lösung aufzubauen. Sebastian Wischer von Nutanix erläutert außerdem, wie Sie so Ihre aktuelle Hypervisor-Strategie fortsetzen, Kosten senken und gleichzeitig die Infrastruktur modernisieren können. Der Fachjournalist Dr. Oliver Janzen übernimmt die Moderation des Webcast.

Hier für den Live-Webcast anmelden