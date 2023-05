Nachhaltigkeit verändert die Art, wie Unternehmen und auch Behörden wirtschaften, rasant. Neben den gesetzlichen Regulierungen, die umgesetzt werden müssen, sind es auch die potenziellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im umkämpften Fachkräftemarkt überzeugt werden wollen. Vor allem gilt es aber, die Anforderungen der Kundinnen und Kunden zu erfüllen. Die treffen ihre Kaufentscheidungen vermehrt auch unter Nachhaltigkeitsaspekten und ziehen bewusst nachhaltig handelnde Unternehmen dem Wettbewerb vor.

Es überrascht daher nicht, dass in einer weltweiten Befragung von Fujitsu drei Viertel von 1.000 Führungskräften aus der Privatwirtschaft und dem öffentlichen Sektor nachhaltiges Agieren für besonders wichtig erachten. Über die Hälfte geht sogar davon aus, dass ihre Organisation nur durch umweltschonendes, ressourcenoptimiertes und faires Handeln mittelfristig erfolgreich sein kann.

Laut der Befragung befinden sich mehr als 60 Prozent bereits schon in einem fortgeschrittenen Stadium zu mehr Nachhaltigkeit. Mit der Umsetzung hapert es noch: Lediglich 10 Prozent der Befragten haben bereits entsprechende Projekte, wie beispielsweise nachhaltige Lieferketten, CO 2 -Neutralität oder Vorbereitung auf extreme Umweltsituationen abgeschlossen. Anspruch und Wirklichkeit klaffen also weit auseinander.

Mit Co-Design von der Theorie in die Praxis

Obwohl Ideen und Ansätze vorhanden sind, tun sich Führungskräfte schwer damit, diese in konkreten Projekten erfolgreich zu machen. Oft scheitert es daran, dass nicht alle Beteiligten von Anfang an mit ins Boot geholt werden. Denn eines ist klar: Nur wenn Projekte den Anforderungen aller Stakeholder gerecht werden, können sie wirklich Wirksamkeit entfalten. Hier hat Fujitsu einen Design-Thinking-Prozess entwickelt, mit dem Unternehmen möglichst schnell in die Umsetzung kommen.

Als externer Partner mit viel Erfahrung und dem Blick von außen bietet Fujitsu Co-Design-Workshops an, die Nachhaltigkeitsprojekte wirksam auf den Weg bringen:

Die eigene Herausforderung verstehen Herausforderungen aus dem Blickwinkel festgelegter Personas ausarbeiten Lösungsideen entwickeln (Brainstorming) Lösungskonzepte entwickeln und Storyboard ausarbeiten Bewertung der Lösungen und Voting

Das E-Magazin "born to transform" widmet sich der praktischen Umsetzung von Nachhaltigkeitsprojekten und entsprechenden Best Practices. Die Titelstory zeigt am Beispiel von drei fiktiven Unternehmen und Personas, wie ein Design-Thinking-Ansatz direkt zur Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen führt und im Rahmen von Co-Creation die Interessen und Wünsche aller beteiligten Parteien berücksichtigt. Denn es reicht nicht aus, lediglich einen Teil der Stakeholder mit einzubeziehen oder die Low-Hanging-Fruits zu ernten. Um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben, sind konzeptionelle Nachhaltigkeitsansätze nötig.

Was bedeutet Nachhaltigkeit aus Sicht von Konsumenten für eine Event-Arena oder ein weltweites Technologieunternehmen? Welche aktuellen Nachhaltigkeitsprojekte sind auf der Agenda oder wurden bereits erfolgreich umgesetzt? Das diskutieren im Interview:



Petra Süptitz, Director Consumer Insights bei GfK

Mirco Markfort , General Manager der Rudolf-Weber-ARENA Oberhausen

Dr. Petra Wicklandt , Head of Corporate Sustainability, Quality and Trade Compliance bei Merck

Annette Brunsmeier, Head of Digital Transformation Public Sector CE bei Fujitsu

Nachhaltigkeit im Rechenzentrum

Welche Faktoren spielen beim Bau und Betrieb eines nachhaltigen Rechenzentrums eine Rolle? Wie lassen sich mit Smart Waste Monitoring im öffentlichen Bereich und mit dDigitalen Parkleitsystemen Energie und Ressourcen einsparen? Was bedeutet Smart Inspection in der Fertigung?

Im E-Magazin zeigen praxisnahe Use Cases, wie mit den richtigen Daten mehr Überblick und Transparenz entstehen. Im Sinne der Nachhaltigkeit können so in den unterschiedlichsten Bereichen mit datenbasierten Auswertungen und Künstlicher Intelligenz objektive Entscheidungen getroffen und Prozesse signifikant vereinfacht werden.

Hier geht es direkt zum E-Magazin.

So funktioniert Nachhaltigkeit!

Nachhaltigkeit braucht Vorbilder, Mitmacherinnen und Mitmacher. In der "talk to transform"-Gesprächsreihe sprechen Entscheiderinnen und Entscheider Klartext und liefern Insights, Impulse und Inspiration für erfolgreiche Nachhaltigkeitsprojekte.

Genug geredet. Nachhaltigkeit lebt vom Machen!

"Kann die Nachhaltigkeit eines Unternehmens ohne Teamarbeit gelingen? Niemals!", sagt Annette Brunsmeier, Head of Digital Transformation Public Sector Fujitsu. Wie ein Magnet zieht sie Persönlichkeiten an, die bereits sind, für Nachhaltigkeit all ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einzubringen, damit endlich Bewegung in das Thema kommt.

Jede Stimme zählt. Co-Design für mehr Nachhaltigkeit!

Wer die volle Kraft für Nachhaltigkeitsstrategien entfalten will, der braucht Co-Design-Methoden. Im Gespräch blickt Mirco Markfort, General Manager Rudolf-Weber-ARENA Oberhausen, zurück auf den erfolgreichen Co-Design-Workshop für die Rudolf-Weber-ARENA Oberhausen.

Puls-Check für Nachhaltigkeit. Was Kunden erwarten!

Sie entscheiden über den Erfolg von Nachhaltigkeitsstrategien. Konsumenten und Investoren verlangen ernsthaftes Engagement und unterstützen Unternehmen mit klaren Nachhaltigkeitsinitiativen. Der GfK-Sustainability-Index ist dafür der Puls-Messer. Als Expertin für Nachhaltigkeitsthemen bei GfK misst Petra Süptitz die Bedeutung von Nachhaltigkeit im Zeitverlauf und unterstützt Unternehmen dabei, die richtigen strategischen Weichen für die Zukunft zu stellen.

Digital und agil. Nachhaltigkeit in Kommunikation und Karriere!

Transparenz, Kommunikation und Verantwortung - all das steckt in Nachhaltigkeit. Claus Fesel, Leiter für Nachhaltigkeit und Umwelt der DATEV-Stiftung, erklärt, wie er mit Agilität die Transformation zu mehr Nachhaltigkeit betreibt.

Ambitioniert, messbar, wirksam. So funktioniert Nachhaltigkeit!

Nachhaltigkeits-Strategien sollen zielstrebig, durchdacht und wirksam umgesetzt werden. Davon ist Dr. Petra Wicklandt als Head of Corporate Sustainability, Quality and Trade Compliance beim Wissenschafts- und Technologiekonzern Merck überzeugt. Sie spricht über Messbarkeit, finanzielle Anreize und Herzensprojekte.

Weitere Informationen: