Nachhaltigkeit ist heute mehr denn je ein wesentlicher Faktor für die Kaufentscheidung. Dies gilt für Unternehmen und Behörden, aber auch für Privatpersonen, wie fast zwei Drittel der Befragten in einer aktuellen Deloitte-Studie angeben. Klar messbare Nachhaltigkeitskriterien erhalten daher in Ausschreibungen einen immer höheren Stellenwert. Denn die eingesetzten Technologien und Produkte sollen möglichst nachhaltig und klimaneutral sein.

Für HP ist Nachhaltigkeit seit der Unternehmensgründung vor 80 Jahren fester Bestandteil der Unternehmens-DNA. Nicht von ungefähr hat das US-Nachrichten-Magazin Newsweek HP in diesem Jahr erneut vor einer Vielzahl anderer globaler Unternehmen als "America's most responsible Company" ausgezeichnet. HP hat klare Nachhaltigkeitsziele und dokumentiert seit Mitte der 90er Jahre die eigenen Aktivitäten in einem jährlichen Nachhaltigkeitsreport. Die 22. Ausgabe des Berichts ist im Juni 2023 erschienen.

Zu den ehrgeizigen Zielen von HP zählt allen voran die Absicht, bis 2030 das nachhaltigste und gerechteste Technologieunternehmen weltweit zu werden. Bis dahin soll der Anteil von recycelten, erneuerbaren und wiederverwerteten Materialien in Produkten und Verpackungen auf 75 Prozent steigen. Konkret wurden Styroporverpackungen bereits durch geformte Schutzverpackungen aus 100 Prozent recycelbarem Zellstoff ersetzt. Bereits seit 2018 reduziert HP konsequent die Menge an Einwegkunststoff in seinen Verpackungen - 2022 um insgesamt 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Nachhaltigkeit wird bereits bei der Entwicklung neuer Produkte berücksichtigt. Sei es bei der Nutzung von recycelten Materialien, dem künftigen Energieverbrauch der Produkte oder einer verbesserten Reparierbarkeit. Allein im Jahr 2022 wurden 121.000 Tonnen an Hardware und Verbrauchsmaterialien wiederverwendet oder recycelt. Unabhängig bestätigt wird das Engagement durch die Vielzahl an Zertifizierungen der Produkte mit Umweltsiegeln wie dem Blauen Engel, Energy Star oder dem TCO-Certified-Siegel.

Insbesondere bei Verbrauchsmaterialien - also vor allem bei Tintenpatronen und Tonerkartuschen - setzt HP auf moderne Kreislaufwirtschaft. Im Planet Partners Programm des Unternehmens wurden seit 1991 mehr als 875 Millionen Original HP-Tintenpatronen und Tonerkartuschen recycelt. Seit dem Jahr 2022 nutzte HP 32.200 Tonnen recycelten Kunststoffs zur Herstellung neuer Original HP-Tonerkartuschen und Tintenpatronen. Im bayerischen Thurnau betreibt HP eine spezielle Recyclinganlage für Tintenpatronen. Dort werden die Tintenpatronen gesammelt, auseinandergenommen und geschreddert.

Zusammen mit zerkleinerten Plastikflaschen werden sie so in einem geschlossenen Kreislauf zu neuen Tintenpatronen. Ein Teil der Plastikflaschen ist sogenanntes "Ocean-bound" Plastik, das sonst im Meer gelandet wäre. Mittlerweile hat HP fast 1,8 Millionen Pfund an solchem Plastik gesammelt und in seinen Produkten verwendet - das Äquivalent von 135 Millionen Halbliter-Wasserflaschen.

Schritt in Richtung Nachhaltigkeit: HP EvoCycle

Da HP immer neue Nachhaltigkeitspotenziale identifizieren und ausschöpfen will, entwickelte der Drucker-Hersteller eine neue Reihe nachhaltiger Verbrauchsmaterialien: HP EvoCycle. Mit den HP-EvoCycle-Tonerkartuschen bietet HP Unternehmen erstmals eine runderneuerte Kartusche in HP Qualität an - und erleichtert IT-Entscheidern die Auswahl ihrer Tonerkartuschen. Eine EvoCycle-Kartusche enthält nach Gewicht derzeit rund 21 Prozent wiederverwendete Teile und 24 Prozent recycelte Bestandteile. Dabei besteht das recycelte Material in HP EvoCycle-Kartuschen zu 100 Prozent aus recyceltem Kunststoff aus dem HP Kreislauf. Es wird kein neuer Kunststoff hinzugefügt.

Der Rest sind hauptsächlich "bildgebende" Komponenten wie Bildtrommel, die Reinigungsklinge oder die Entwicklerklinge. Diese Bestandteile der Tonerkartuschen werden grundsätzlich erneuert, um die hohen Anforderungen an die Qualität der Kartuschen - und damit der Ausdrucke - sicher zu stellen. Das bedeutet gleichermaßen, dass die Drucker in Kombination mit EvoCycle-Tonerkartuschen weiterhin die Anforderungen der Zertifizierung für den "Blauen Engel" sowie die für die Dokumentenechtheit nach DONot erfüllen.

Die neuen, runderneuerten EvoCycle-Kartuschen werden regional in einer Produktionsanlage in Liffré (Frankreich) hergestellt und unterliegen den gleichen Qualitätskontrollen wie alle Original HP-Kartuschen. Insgesamt hilft HP mit den neuen EvoCycle-Kartuschen seinen Kunden dabei, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Dank der Wiederverwertung der Bauteile lässt sich die CO2-Belastung um 43 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Produktreihen reduzieren. Damit sind die HP-EvoCycle-Kartuschen gleich doppelt nachhaltig - durch die Wiederverwertung von Komponenten sowie durch einen reduzierten CO2-Abdruck bei der Herstellung. Ein wichtiger Schritt zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft.

Mehr zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten von HP, erfahren Sie hier.