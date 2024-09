Nachhaltigkeit gewinnt zunehmend an Bedeutung in Unternehmen. Verschärfte gesetzliche Vorgaben, höhere Anforderungen an die Compliance sowie die steigenden Erwartungen von Mitarbeitern, Nachwuchskräften und Kunden spielen dabei eine wesentliche Rolle. Viele Unternehmen haben erkannt, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein gutes Image fördert, sondern auch positive Auswirkungen auf den Umsatz haben kann.

Die Unternehmens-IT spielt bei der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks eine wichtige Rolle. IT-Leiter können verschiedene Stellschrauben nutzen, um die IT nachhaltiger zu gestalten und entsprechende Effekte messbar nachzuweisen. Dazu gehören zum Beispiel der Einsatz eines Flottenmanagement-Tools oder gezielte Einkaufsaktivitäten.

Wie Unternehmen ihre IT nachhaltiger gestalten können, erfahren Sie in einem COMPUTERWOCHE Webcast in Kooperation mit HP. Kathrin Dinh wird Ihnen zeigen, wie Sie mithilfe von Device-as-a-Service Geräte vom Laptop bis zum Drucker optimal einsetzen und so auch auf das Nutzerverhalten reagieren können. Die Expertin erläutert außerdem, wie Sie mit einer durchdachten Einkaufsstrategie Emissionen deutlich reduzieren, und warum IT-Entscheidungen maßgeblich sind, wenn es darum geht die eigenen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Fachjournalist Sven Hansel übernimmt die Moderation des Webcast.

