Neue bösartige MS Office-Makro-Cluster entdeckt

ein angeblich verschlüsseltes Verlängerungsdokument des US Nationwide Multistate Licensing Systems and Registry, das Lizenzen von US-Hypothekenunternehmen verwaltet. Das auf VirusTotal hochgeladene Beispiel stammt aus dem März 2023;

ein Cluster von drei Dateien, die im Mai und Juni 2024 von IP-Adressen in China, Taiwan und Pakistan auf VirusTotal hochgeladen wurden. Sie haben ähnliche Köder, die auf Benutzer abzielen, mit einem generischen Word-Dokument, das die Aufforderung enthält, "Inhalte zu aktivieren" - mit anderen Worten, die Ausführung eines Makros zu ermöglichen. Alle Befehls- und Kontroll-IP-Adressen für die Nutzdaten gehen an einen Server in der chinesischen Provinz Henan;

eine Reihe von Dokumenten mit militärischen Themen, die mit Pakistan in Verbindung stehen. In dem einen Dokument wurde behauptet, dass neue Auszeichnungen für bestimmte Offiziersränge in der pakistanischen Luftwaffe angekündigt würden. Das andere gab vor, ein vertrauliches Dokument für eine bestimmte Person zu sein, in dem deren Beschäftigung als ziviler Forschungsoffizier im Cyberteam der pakistanischen Luftwaffe bestätigt wurde;