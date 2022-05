Welcher Vertriebskanal, vom Handelspartner über RetailRetail und Outlet bis zum E-CommerceE-Commerce, braucht wann welche Warengruppen? Diese Frage will Gerry Weber genauer beantworten können. Der Fashion-Konzern hat sich zum Ziel gesetzt, sein Angebot granularer an die ständig neuen Strömungen im Kundenbedarf anzupassen. Helfen soll eine Lösung von Board International aus Frankfurt am Main. Die Plattform bezieht Daten aus Gerry Webers ERP-System und soll Planung, Analyse und ReportingReporting verbessern. Bei der Implementierung der Plattform unterstützt Bdg. Der Dienstleister aus Berlin arbeitet seit Jahren mit Board zusammen.