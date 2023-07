Mit dem Aufstieg von Gülay Stelzmüllner zur CTO - Area 4 in die Geschäftsführung der Allianz Technology (CIO.de berichtete) geht die CIO-Rolle nun über an Nicola Bosisio. Der Manager berichtet in dieser Funktion an den neuen COO Giovanni Paolo Bruno.

Bosisio kommt von Accenture, wo er mehr als 18 Jahre in unterschiedlichen Positionen gearbeitet hat. Zuletzt war er Technology Strategy and Advisory Lead for Insurance. Der studierte Informatiker (Politecnico di Milano) sammelte weitreichende Erfahrungen in nationalen und internationalen Projekten bezüglich IT-Strategie, digitale Strategie, Unternehmensagilität und Transformationsmanagement.

Geschwindigkeit und Qualität im Fokus

Bei Allianz Technology wird er sich künftig vor allem auf das Thema Delivery Excellence konzentrieren. Bosisio und sein Team wollen die IT-Prozesse und die damit verbundenen IT-Lösungen vereinfachen und rationalisieren, um die Geschwindigkeit und Qualität zu verbessern. "Aus der Delivery-Perspektive bin ich kein Fan von übermäßiger technischer Detaillierung, da ich glaube, dass diese letztendlich zu einer unkontrollierbaren Komplexität führt", sagt Bosisio über seine Herangehensweise. Er ziehe es vor, sich auf den generierten Wert zu konzentrieren.

"Die Allianz Technology ist der größte Versicherungs-IT-AnbieterVersicherungs-IT-Anbieter weltweit, und ich freue mich, jetzt Teil dieser sehr großen Familie zu sein und die Möglichkeit zu haben, gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen zum Erfolg der Allianz Gruppe beizutragen", sagt der CIO zu seiner neuen Aufgabe.