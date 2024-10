Bis zum 17. Oktober 2024 müssen die EU-Mitgliedstaaten die europäische NIS-2-Richtlinie in nationales Recht umgesetzt haben. Auch wenn diese Frist sowohl von Deutschland als auch von anderen europäischen Staaten überschritten wird: Das Gesetz zur Umsetzung der europäischen Richtlinie steht unmittelbar bevor und wird einige Verschärfungen der bisher in Deutschland geltenden KRITIS-Regelungen mit sich bringen. Dies bedeutet, dass mehr als 30.000 betroffene Unternehmen in Deutschland strengere Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen.

Die überarbeitete Version der europäischen NIS-Richtlinie weitet nicht nur den Kreis der betroffenen Unternehmen aus, sondern erhöht auch deren Verpflichtungen erheblich. Selbst Organisationen, die nicht direkt vom Gesetz betroffen sind, werden die Auswirkungen der EU-Richtlinie spüren und sollten sich schnellstmöglich damit auseinandersetzen.

Ein CIO-Webcast in Zusammenarbeit mit Sophos zeigt auf, welche Regularien für Ihr Unternehmen gelten werden und wie Sie diese neuen Vorgaben umsetzen können und sollten. Der Rechtsanwalt Andreas Daum von der Wirtschaftskanzlei Noerr und Cybersecurity-Experte Martin Weiß von Sophos werden in dem Live-Webcast konkrete Praxistipps geben, wie sich Schwachstellen identifizieren und diese reduzieren. Sie erfahren außerdem unter anderem am Beispiel anderer europäischer Kunden, wie Sie effektive Abwehrstrategien implementieren, um Ihre Daten und Vermögenswerte organisationsweit vor Angriffen zu schützen Der Fachjournalist Dr. Oliver Janzen übernimmt die Moderation des Webcast.

