Die Amedes Medizinische Dienstleistungen GmbH hat einen neuen IT-Chef. Zum 1. April 2024 hat Olaf SchwartzOlaf Schwartz den CIO-Posten übernommen. Zuvor hatte Karl-Heinz SchulteKarl-Heinz Schulte rund zwei Jahre lang als Interimsmanager die IT-Geschicke des Unternehmens geleitet.

"Nach 18 Jahren in der Automobilbranche freue ich mich auf einen Wechsel in die medizinische Versorgung," kommentiert Schwartz seinen Ernennung gegenüber CIO. Die Branche habe einen riesigen Nachholbedarf an Digitalisierung, mit riesigen Potentialen und Qualitätsverbesserungen für die Patienten.

Sie haben Informationen zu Jobwechseln in der CIO-Community? Dann schreiben Sie uns an via: info@cio.de

Der Neue hat sich Einiges Vorgenommen. Zu Schwartz' wichtigsten Aufgaben zählt. Ein Standard-Laborinformationssystem (LIS) zu definieren und auszurollen. Zudem soll die Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht und die Klinische Medizin digitalisiert werden.

Natürlich steht daneben auch Security und künstliche Intelligenz auf der Agenda des Managers. So soll KI in der Verwaltung gewinnbringend zum Einsatz kommen und Ärzte bei ihrer Arbeit unterstützen.

Schwartz kommt aus der Automobilbranche. Zuletzt war er CIO & VP IT and Security, Product Security bei Veoneer, einem Anbieter für elektrische Sicherheitssysteme. Davor hatte er diverse leitende IT-Positionen bei Autoliv inne, die ebenfalls Sicherheitslösungen für Autos anbieten. Seinen Einstieg in die IT machte der CIO im Jahr 2000 bei IBM.

Für mehr spannenede News, Personalien und Hintergründe aus der CIO-Community, abonnieren Sie unsere CIO-Newsletter.

"Wir freuen uns, mit Herrn Schwartz einen CIO gefunden zu haben, der hohe Kompetenz und viel Erfahrung mit Transformationsprozessen sowie in Aufbau und Leitung dezentraler IT-Strukturen und Teams mitbringt," heißt es aus der Unternehmensführung von Amedes.

Die Amedes-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Göttingen und bietet an über 100 Standorten in Deutschland, Belgien, Österreich und Dubai medizinisch-diagnostische Dienstleistungen für Patienten, niedergelassene Ärzte und Kliniken an. Das Unternehmen beschäftigt zirka 4.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 130 davon arbeiten in der IT.