Während in den USA gerade massenweise IT-Fachkräfte entlassen werden, suchen hierzulande Unternehmen und der Public Sector händeringend nach Tech-Talenten. Nun kann man natürlich - wie die bayerische Digitalministerin Judith Gerlach jüngst in einem LinkedIn-Post - diese US-Talente für einen JobJob in Deutschland umwerben. Man kann sich aber auch auf den lokalen Jobmessen als attraktiver Arbeitgeber vorstellen und das direkte Gespräch mit den Kandidatinnen und Kandidaten suchen, die schon seit einiger Zeit in Deutschland sind. Eine Gelegenheit dazu bietet der virtuelle Job Fair der ReDI School of Digital Integration am 15. Februar 2023.

Die Non-Profit-Organisation ReDI School vermittelt seit 2015 IT-Wissen an Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund (darunter 60 Prozent Frauen) und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Lösung des IT-Fachkräftemangels. Zu den Ausbildungsinhalten gehören Kurse zu Web-Development, Cloud Computing, UX / UI Design oder Data Analytics. Auch Soft-Skills und der Zugang zu einem professionellen Netzwerk werden gefördert, zum Beispiel im Karriere-Programm für weibliche Tech-Talente "She's ReDI", das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt wird. An dem Job Fair Mitte Februar nehmen über 200 ReDI-School-Alumni teil, die auf der Suche nach Junior-Positionen, Praktika oder Ausbildungsplätzen in der IT sind.

Talent Pool und Speed-Dating

Die Online-Jobmesse findet von 13 bis 16 Uhr statt. Interessierte Unternehmen haben die Gelegenheit, die ReDI-School-Absolventen kennenzulernen und sich selbst als attraktiven Arbeitgeber vorzustellen. Via Speed-Dating können sich Recruiter direkt mit den Talenten unterhalten - und sich mit geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten vernetzen. Teilnehmende Firmen haben vor, während und nach der Veranstaltung Zugriff auf den ReDI Talent Pool. Dort können sie die Profile aller Teilnehmer einsehen und sich bereits im Voraus ihre Wunschkandidaten aussuchen. Zudem können Firmen ihre Stellenangebote auch direkt im ReDI Talent Pool inserieren und erhalten so mehr Sichtbarkeit.

Die Teilnahmegebühr für Unternehmen beträgt 390 Euro netto. Zudem besteht die Möglichkeit, als Sponsor in Erscheinung zu treten - für 980 Euro - und so eine erhöhte Visibilität in der internen und externen Kommunikation bei ReDI zu erreichen. Interessierte Firmen können sich hier anmelden.

Die Motivation ist groß

"Die Absolventinnen und Absolventen der ReDI School sind hoch motiviert, eine Karriere in der IT-Branche zu starten", sagt Janis Janowsky, Career Partnerships Manager bei ReDI. Wer nach IT-FachkräftenIT-Fachkräften sucht und Einstiegspositionen anbietet, sei herzlich willkommen, an der virtuellen Veranstaltung teilzunehmen. Für Rückfragen steht Janowsky gerne zur Verfügung unter partner@redi-school.org.