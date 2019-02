"Wir müssen früh dran sein, um digitale Trends in die Produktion zu bringen", sagte Klauke am Donnerstag in Hamburg. Zur Otto GroupOtto Group gehören neben Versandhändlern wie Otto, Heine, Baur, Mytoys und Limango auch Dienstleister wie die Otto Group Digital Solutions (OGDS), die die Neugründung von Startups in den Bereichen Logistik, E-CommerceE-Commerce- und Fintech zur Aufgabe hat.

Im Geschäftsjahr 2018/19 (28. Februar) hat der HandelsHandels- und Dienstleistungskonzern online beim Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,1 Prozent auf 7,7 Milliarden Euro zugelegt, wie aus vorläufigen Berechnungen hervorgeht. Es wurden der Mode-Händler "About You" herausgerechnet sowie Geschäftsjahre von Tochterfirmen angeglichen. In Deutschland wurden online 5,4 Milliarden Euro umgesetzt, ein Zuwachs von 5,9 Prozent.

Mit Investitionen wie in Vorjahren von 300 bis 400 Millionen Euro will das künftige Vorstandsmitglied Klauke die technologische Schlagkraft der Otto Group erhöhen. "Wir sind die einzige Unternehmensgruppe, die Amazon ernsthaft Konkurrenz machen kann", sagte der Manager, der seit eineinhalb Jahren von seinem Vorgänger eingearbeitet wird. (dpa/rs)