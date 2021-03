Vor wenigen Tagen hat ein Großbrand die Rechenzentren des Internet-Dienstleisters OVH im französischen Straßburg lahmgelegt. Alle vier Rechenzentren (SBG1 bis SBG4) wurden abgeschaltet. Eines (SGB2) ist komplett zerstört worden, ein zweites schwer beschädigt (SGB1). Die beiden anderen Data Center blieben offenbar weitgehend verschont. Die Ursachen sind ungeklärt, derzeit wird noch im Detail ermittelt, welche der europaweit Millionen von Webseiten und Diensten, die bei OVH gehosted werden, betroffen sind.

Leider ist sicher: Die Apps der Print-Publikationen COMPUTERWOCHE, TecChannelCompact und CIO-Magazin, die von einem Dienstleister über eines der OVH-Rechenzentren bereitgestellt werden, sind bis auf weiteres nicht verfügbar. Momentan laufen Analyse und Bestandsaufnahme bei den Franzosen. Die Informationslage ist unübersichtlich. Derzeit ist nicht klar, wann die digitalen Ausgaben unserer Publikationen wieder zum Download bereitstehen werden.

Premium-Abo statt Apps

Glücklicherweise müssen unsere Leser deshalb nicht auf die digitalen Ausgaben des CIO-Magazins verzichten. So bieten wir ihnen vorübergehend ersatzweise einen Zugang zu den CIO-Premium-Inhalten an. Dort finden Sie das CIO-Magazin als PDF. Unsere Abonnenten erhalten in Kürze per E-Mail die Zugangsdaten zu unserem CIO-Premium-Inhalten. Sollten dazu Fragen aufkommen, wenden Sie sich gerne an unseren Vertrieb mit der E-Mail-Adresse idg-business@datam-services.de (Tel: +49 931 4170 177).

OVH ist der größte Hoster in der EU. In einer Statusmeldung teilen die Franzosen mit, dass den Kunden derzeit eine Ausweichinfrastruktur mit dedizierten Servern und Cloud-Diensten an den Standorten Roubaix und Graveline angeboten werde. Das völlig zerstörte Rechenenztrum SBG2 müsse komplett neu aufgebaut werden, SBG1 sei schwer beschädigt. Immerhin würden dort ab Anfang nächster Woche Stromversorgung und Netzwerke sowie erste Server nach und nach wieder in Betrieb genommen.