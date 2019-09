Peter HardebeckPeter Hardebeck ist seit 1. April "Bereichsleiter IT und CDO" der Hamm Reno Group GmbHHamm Reno Group GmbH. Er berichtet direkt an die Geschäftsführung. Vorgänger Matthias Schäfer wechselte im April zur Allgeier Midmarket Services GmbH, an die der Schuhkonzern den IT-Betrieb auslagert.

Hardebeck kommt von der Westfalen AG

Bis zu seinem Wechsel war Hardebeck ab Oktober 2012 Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter der IT der Westfalen AG. Von 2007 bis 2012 hatte er zudem die Position "Head of Group IT Architecture and Organization" der Fiege Logistik Stiftung & Co. KG inne. Seinen Einstieg in die IT-Branche fand der ausgebildete Industriekaufmann im Jahr 2002 als Systemadministrator der Duni Gmbh & Co.KG.

Bei der Hamm Reno Group widmet sich Hardebeck laut eigenen Aussagen dem vollständigen IT-Outsourcing, inklusive Personalwechsel und der Migration des Rechenzentrums. Gleichzeitig will der neue Bereichsleiter IT eine Demand-IT-Organisation aufbauen.

Daneben stehe die strategische Steuerung verschiedener Projekte auf der Agenda. Zum Beispiel werde bei der HR Group ein neuentwickeltes POS-System eingeführt sowie ein SD-WAN-Konzept für sämtliche Standorte und Filialen erarbeitet und umgesetzt.

Über die HR Group

Im Jahr 2005 schlossen sich die Schuhfachhändler Hamm und Reno zur HR Group zusammen. Die HR Group entwickelt ihr Geschäft in drei Geschäftsfeldern weiter: dem Reno-Schuheinzelhandel, der Bewirtschaftung von Systemflächen im großflächigen Einzelhandel und dem E-Commerce.