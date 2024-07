"Cariad ist eines der spannendsten Unternehmen in der AutomobilbrancheAutomobilbranche und ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team die Cariad-IT zu einem zentralen Motor für den Unternehmenserfolg zu machen", kommentiert Petra Clemens ihre Ernennung zur CIO der Volkswagen-Tochter. Sie wird den Posten im Oktober 2024 antreten.

Unter der Leitung der Wirtschaftsinformatikerin soll die Abteilung Corporate IT die IT-Teams stärker zusammenführen. Zudem soll das Team um Clemens relevante Produkt- und Service-Angebote bereitstellen sowie effiziente Produkt- und Service-Lifecycle-Managementprozesse implementieren. Daneben wird sie sich auf IT-Strategie und Sicherheit, Architektur und IT-Innovationsmanagement konzentrieren.

Clemens bringt 14 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen IT-Strategie, Service-Management, Infrastruktur und Betrieb mit. Zuletzt verantwortete sie als erste weibliche CIO die Transformation des Eisenbahnlogistikers VTGVTG. In dieser Rolle ging die Managerin auch neue Wege, um die Mitarbeiterzufriedenheit zu steigern (Lesen Sie dazu auch "Vom Mut, Dinge anzugehen und anders zu machen") und hielt eine Keynote auf den Hamburger IT-Strategietagen 2023 zum Thema Frauen in der IT am Beispiel ihrer eigenen Karriere. (Lesen Sie dazu auch "Wie schwer ist der Weg zur CIO wirklich?")

Ihren Werdegang begann Clemens bei Daimler Chrysler. Anschließend war sie in zahlreichen IT-Funktionen und Branchen tätig, darunter Einzelhandel, Medizin und Online-Dienste. Bei der Otto Group IT optimierte sie als Abteilungsleiterin die Rechenzentren. Als Department Manager Infrastructure Services führte sie beim Medizintechniker Olympus neue Prozesse und Tools ein.

"Ich freue mich sehr darauf, Petra im Team zu haben. Sie ist eine echte Expertin auf diesem Gebiet mit Erfahrungen aus verschiedenen Geschäftsbereichen und weiß, wie man Abteilungen und Teams integriert. Ich bin überzeugt, dass sie die ideale Kandidatin für die Leitung eines starken Corporate IT-Teams ist", kommentiert Cariad-CFO André Stoffels Clemens' Ernennung.

Cariad ist die 2020 gegründete Software-Marke von VolkswagenVolkswagen, in der der Automobilkonzern seine Softwareentwicklung bündelt. Dazu zählt die Softwareplattform für alle Pkw-Marken, das Betriebssystem VW.OS und die Volkswagen Automotive Cloud. Das Unternehmen beschäftigt zirka 6.000 Personen.

2023 verzeichnete Volkswagen für die eigene Softwaremarke einen operativen Verlust von rund 2,4 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor belief sich das Minus auf zirka zwei Milliarden Euro. Kürzlich kündigte der Konzern an, ein Joint Venture mit dem kalifornischen Softwarehaus Rivian eingehen zu wollen, das auf Elektroautos spezialisiert ist. Dies sei laut Volkswagen-CEO Oliver Blume Teil einer übergreifenden Software-Strategie, die auch Cariad und die 2023 gestartete Kooperation mit dem chinesischen Elektroautobauer Xpeng umfasst.