Philip Lübcke (52) ist seit 2. September neuer Geschäftsbereichsleiter IT der TEAG Thüringer EnergieTEAG Thüringer Energie. Er berichtet an den Vorstand Personal und IT Wolfgang Rampf. Vorgänger Lothar MöllerLothar Möller wird zum Jahresende in den Ruhestand gehen.

Lübcke war zuvor sechseinhalb Jahre lang CIO der Frankfurter Mainova AGMainova AG. Dort strukturierte er die IT radikal um und steuerte ein Maßnahmenprogramm mit dem Ziel, die Geschäftsprozesse und IT-Kosten zu optimieren. Im Zuge dessen entwickelte er unter anderem eine IT-Governance mit regelmäßigem Reporting und konsolidierte und standardisierte Systeme. Weitere Erfahrungen in der Energiebranche sammelte er acht Jahre lang als Leiter IT und Organisation bei der SWB AG.

Bei der TEAG will er sich nun ebenfalls der Entwicklung einer neuen Strategie widmen. Im Zuge dessen steht bis Ende November eine umfassende Bestandsaufnahme der IT entlang sechs strategischer Handlungsfelder des Unternehmens auf seiner Agenda. Darauf aufbauend würden zentrale Zielpositionen "als Treiber und Enabler für IT-Projekte, Services und Digitalisierung" erarbeitet, so Lübcke. Insgesamt soll der Bereich IT innerhalb des Unternehmens gestärkt und für die Zukunft aufgestellt werden. Dies bedeute vor allem einen Fokus auf Architekturmanagement und Prozessberatung sowie weitere Spezialdisziplinen.

Zusätzlich will der CIO in einer Roadmap 2020 ein unternehmensweites Programmmanagement in der TEAG auf die Beine stellen: "Die IT dient dabei als Motor und wesentlicher Impulsgeber." Außerdem beschäftigt sich Lübcke mit einer zukunftsorientierten Plattformstrategie. "Differenziert nach den Marktrollen Netz, Vertrieb und Messstellenbetrieb sollen je eigene Plattformen betrieben werden."

Da die Bereiche IT und Digitalisierung in der TEAGTEAG ganzheitlich betrachtet werden, will Lübcke zudem eine Digitalisierungs-Agenda auf den Weg bringen. In der IT sind 63 Mitarbeiter beschäftigt.