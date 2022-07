Echtzeit-Datendienste sind aus dem Automobilrennsport nicht mehr wegzudenken. Das gilt auch für die ABB-FIA-Formel-E-Weltmeisterschaft, in der Rennwagen mit Elektroantrieb gegeneinander antreten. Mit dem TAG Heuer Porsche Formula E Team ist auch die Porsche AG in dieser Rennserie aktiv. Der Rennstall nutzt eine Hybrid-Cloud von NetApp, um an der Rennstrecke auf Daten zuzugreifen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Die Datenanalysen ermöglichen es TAG Heuer Porsche, die Rennstrategie zu optimieren, etwa beim "Attack Mode". Er schaltet zu den vorhandenen 220 Kilowatt Motorleistung weitere 30 kW frei. Die Regeln für den Einsatz des Attack Mode, die der Verband FIA kurz vor jedem ePrix festlegt, haben großen Einfluss auf die Strategie.

Daten zur Analyse in die Cloud

Die Hybrid-Cloud- und Datenmanagement-Lösung erfüllt mehrere Funktionen. Sie macht nicht nur Informationen an der Rennstrecke verfügbar, sondern erlaubt es zudem, bereits während eines ePrix Daten über 5G-Mobilfunkverbindungen von Vodafone zur Analyse in die Cloud hochzuladen. Fachleute in der Motorsport-Zentrale von Porsche in Weissach können sie dann verarbeiten.

Die von NetApp und PorschePorsche entwickelte Lösung kombiniert Cloud-gestützte Network-Attached-Speicherdienste (NAS) mit der Global-File-Cache-Software. Diese speichert Datensätze lokal an mehreren Standorten. Dadurch können Edge-Instanzen mit geringer Latenzzeit auf einen gemeinsamen Datensatz zugreifen. Als primäre Speicherplattform kommt Cloud Volumes ONTAP von NetApp zum Einsatz. Diese Multi-Cloud-Lösung dient als Hub, der alle Daten konsolidiert.

Management und Backup inklusive

Weitere Komponenten sind Cloud Manager für die zentrale Orchestrierung der Storage-Infrastruktur sowie Cloud Backup für das Sichern und Archivieren der Daten.

"Die Formel-E ist ein technologisches Schaufenster und ein Rückgrat der Forschung und Entwicklung von Porsche", sagt Friedemann Kurz, Head of Motorsport IT bei Porsche. "Daten sind hier das bestimmende Element, aber es ist nicht einfach, sie nutzbar zu machen, wenn das Rennteam ständig auf Achse ist." Die Lösung von NetApp könne dagegen Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit bewegen und biete gleichzeitig eine intuitive Nutzererfahrung über Edge, Core und Cloud hinweg.

"Dadurch können wir bessere und schnellere Autos für unsere Rennfahrer und Autofans auf der ganzen Welt entwickeln", so Kurz. Denn die Erkenntnisse aus den Rennen fließen auch in die Entwicklung von elektrobetriebenen Porsches ein, die auf "normalen" Straßen zu sehen sind.

