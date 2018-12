Ingvar Kamprad

Mit der Idee, noch nicht zusammengebaute Möbel platzsparend verpackt zu verkaufen, revolutionierte der Ikea-Gründer die gesamte Branche. Und er baute nach dem Start in einem Schuppen in Südschweden einen Riesen mit mehr als 400 Möbelhäusern auf. Dazu trug auch bei, dass IkeaIkea noch zu Zeiten des Kalten Krieges günstig in Osteuropa produzieren ließ. Ingvar Kamprad (seine Initialen sind das I und K im Namen Ikea) selbst bliebt trotz des Milliardenvermögens demonstrativ bodenständig: Er fuhr einen alten Volvo und flog nur Economy-Klasse. Kamprad starb am 27. Januar im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Småland.

Sergio Marchionne

Der Manager, der lieber Strickpullover als Anzug trug, hat zwei Autobauer vor dem Aus gerettet: erst FiatFiat, dann auch Chrysler in den USA. Marchionne war 2004 nach Stationen unter anderem bei Verpackungsfirmen zu der kriselnden italienischen Industrie-Ikone Fiat gekommen. Er baute die Bürokratie ab und halbierte die Entwicklungszeiten neuer Modelle.

Die Krise der US-Autoindustrie nutzte Marchionne 2009, um nach Chrysler zu greifen. Er wurde in den Abruzzen geboren und wanderte mit seiner Familie als Teenager nach Kanada aus. Marchionne starb am 25. Juli im Alter von 66 Jahren, nachdem es Komplikationen bei einer Operation gegeben hatte.

Paul Allen

Er überredete Bill Gates einst, sein Studium abzubrechen, um eine Software-Firma zu gründen - und schlug auch den Namen vor: Micro-Soft. Allen verließ MicrosoftMicrosoft allerdings schon Anfang der 80er Jahre nach einer Lymphdrüsenkrebs-Diagnose. Danach nutzte er sein Milliardenvermögen für Wohltätigkeit - aber kaufte auch die American-Football-Mannschaft Seattle Seahawks sowie das Basketball-Team Portland Trail Blazers und finanzierte die Entwicklung des Raumschiffs SpaceShipOne. Allen starb am 15. Oktober mit 65 Jahren, nachdem der Krebs zurückgekehrt war.

Erivan Haub

Jeder in Deutschland dürfte schon mal bei ihm eingekauft haben. Zur Tengelmann-Gruppe gehören der Textildiscounter Kik und die Baumarktkette ObiObi - und bis zum Verkauf Ende 2016 auch die Kaiser's Supermärkte. Erivan Haub hatte das Familienunternehmen in drei Jahrzehnten zu einem Einzelhandels-Imperium ausgebaut. Der Firmenpatriarch, der sich zur Jahrtausendwende vom Chefposten bei TengelmannTengelmann zurückgezogen hatte, starb am 3. März im Alter von 85 Jahren auf seiner Ranch im US-Bundesstaat Wyoming.

Karl-Erivan Haub

Der langjährige Chef des Handelskonzerns Tengelmann wird seit dem 7. April vermisst. Der 58-jährige Milliardär trainierte am Matterhorn für ein traditionelles Skitourenrennen. Die Familie hielt im Juni eine Gedenkfeier ab, Ende Oktober wurde die Suche nach Karl-Erivan Haub eingestellt. Er hatte Ende der 90er Jahre die Tengelmann-Führung von seinem Vater Erivan Haub übernommen und die Familienfirma drastisch umgebaut. Schritt für Schritt zog er sich aus dem Lebensmittelgeschäft - der Keimzelle des Unternehmens - zurück und investierte vor allem in den Online-Handel.

Serge Dassault

Zu seinem Firmengeflecht gehört die renommierte Zeitung "Le Figaro" ebenso wie der Flugzeugbauer Dassault Aviation. Serge Dassault stand lange im Schatten seines berühmten Vaters und Konzerngründers Marcel Dassault. Nach dessen Tod übernahm er 1986 die Leitung von Dassault Aviation. Im Jahr 2000 gab er die Führung des börsennotierten Unternehmens ab, das den Rafale-Kampfjet und die Falcon-Geschäftsflugzeuge herstellt, blieb aber an der Spitze der Holding. Serge Dassault starb am 28. Mai mit 93 Jahren in seinem Büro am Pariser Prachtboulevard Champs-Élysées an Herzversagen.

Georg Funke

Der Ex-Chef der Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) galt vielen Kritikern vor allem in Deutschland als ein "Gesicht der Finanzkrise". Sein Name ging um die Welt, als ein Milliardenloch bei der HRE den Finanzplatz im September 2008 in Schockstarre versetzte. Der Bund verstaatlichte die Bank und rettete sie mit Hilfen und Bürgschaften über insgesamt rund 135 Milliarden Euro.

Unzählige Aktionäre verloren ihr Geld. Georg Funke, der laut seinem Anwalt sogar bei Spaziergängen im Wald angesprochen wurde, fühlte sich zu Unrecht verfolgt. Er verkaufte seine Villa in München und verlegte seinen Wohnsitz nach Mallorca. Er starb im Ausland mit 63 Jahren, der genaue Zeitpunkt des Todes wurde nicht öffentlich bekannt.

Cäcilie Albrecht

Die Witwe des Aldi-Mitgründers Theo Albrecht hatte großen Einfluss bei dem Discounter-Riesen. Ein Sprecher von Aldi NordAldi Nord berichtete Ende November, sie sei im engsten Kreis der verschwiegenen Familie beigesetzt worden. Der genaue Todeszeitpunkt und das Alter blieben unbekannt. Cäcilie Albrecht kontrollierte mit einem ihrer beiden Söhne, Theo Albrecht junior, bis zuletzt die Markus- und die Lukas-Stiftung - zwei von drei Stiftungen, in deren Besitz das Einzelhandelsunternehmen ist.

Große Investitionen und wichtige Entscheidungen können von den Stiftungen nur einstimmig freigegeben werden. Cäcilies 2010 gestorbener Mann Theo Albrecht senior hatte 1946 gemeinsam mit seinem Bruder Karl den elterlichen Lebensmittelladen in Essen übernommen und daraus einen der weltweit erfolgreichsten Handelskonzerne geschmiedet. Karl starb 2014.

Pierre Agnes

Der 54-jährige Chef der Firma Boardriders mit den auf Surfer-, Skater- und Snowboard-Mode spezialisierten Marken Quiksilver und Roxy ging am 30. Januar auf einen Angelausflug. In einer letzten Nachricht berichtete er von dichtem Nebel. Später wurde sein Boot angespült am Atlantik-Strand im Südwesten Frankreichs gefunden. Nach einer erfolglosen Suchaktion wurde Pierre Agnes für tot erklärt. Der ehemalige Profisurfer hatte seit Ende der 80er Jahre für Quiksilver gearbeitet. 2015 wurde er in inmitten finanzieller Probleme an die Firmenspitze befördert und zwei Jahre später Chef der neuen Dachgesellschaft Boardriders, zu der auch die Marke DC Shoes gehört. (dpa/rs)