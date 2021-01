Die Institute der genossenschaftlichen PSD-Bankengruppe bieten Kunden individuelle und elektronisch vorgeprüfte Angebote für Baufinanzierungsvorhaben an. Den Finanzierungsantrag samt allen Unterlagen für Kauf, Bau oder Modernisierung können die Interessenten per Upload an ihre BankBank senden. Dafür hat die Bankengruppe die Econ Application Suite des gleichnamigen Anbieters aus Frechen implementiert.

Die PSD-Banken beanspruchen für sich, damit den ersten volldigitalen Baufinanzierungsantrag auf den Markt zu bringen. Üblich seien bisher lediglich Angebots- und Vergleichsrechner. Die Lösung von Econ soll den jeweiligen Instituten ermöglichen, den Antragsprozess flexibel und individualisiert zu gestalten. Die Sachbearbeiter sollen die Angebote ohne IT-Support konfigurieren können.

Nach dem digitalen Antrag will die Bankengruppe auch einen vollständig digitalen Abschluss anbieten. Aktuell werde "mit Hochdruck" an einem elektronischen Unterlagenversand gearbeitet, so die Angaben. Die Interessenten sollen sich digital legitimieren und ebenso unterschreiben. Die Econ Suite soll dabei auch die Backendprozesse unterstützen. Nach dem Plan der BankenBanken erhalten die Interessenten ihren Baufinanzierungsvertrag dann als PDF.

Auf Smartphone, Notebook oder persönlich

Interessenten können den Prozess über ihr Smartphone oder Notebook starten. Auf Wunsch erhalten sie zusätzlich eine persönliche Beratung. Geldinstitut und Software-Anbieter vermarkten das digitale Angebot über ein gemeinsames Erklärvideo auf Youtube.

"Durch Econ sind wir in der Lage, unseren Banken einen solch hohen Grad an Individualität und Flexibilität in den einzelnen Streckenvarianten zur Verfügung zu stellen", sagt Dieter Jurgeit, Präsident des Verbandes der PSD Banken e.V. Die PSD-Bankengruppe umfasst 14 jeweils rechtlich selbstständige, unabhängige Kreditinstitute in ganz Deutschland und kombiniert regionale Direkt- und Filialbanken. Geschäftsstelle des Verbandes ist Bonn.

PSD-Bankengruppe | Prozess- und Dokumenten-Digitalisierung

Branche: Finance

Use Case: digitale Baufinanzierungsanträge und -abschlüsse

Produkt: Econ Application Suite

Einsatzgebiet: 14 Institute der Bankengruppe