Innerhalb von zwei Jahren will der Personaldienstleister RandstadRandstad seine Geschäftsprozesse mithilfe von SAPSAP S/4HANA in einer Private Cloud neu aufsetzen. Das Unternehmen hat sich für eine Cloud-Umgebung entschieden, deren Services GoogleGoogle bereitstellt und die über SAP bezogen werden. Randstad nutzt dazu das Programm "Rise with SAP" der Walldorfer.

"Mit dem Umstieg auf SAP S/4HANA aus der Private CloudPrivate Cloud treiben wir die digitale Transformation unseres Unternehmens weiter voran und nehmen damit in der Personaldienstleistungsbranche eine klare Vorreiterrolle ein", erklärt Carsten PriebsCarsten Priebs, CIO der Randstad Gruppe Deutschland. Er will noch mehr Prozesse automatisieren und die bisherige Nutzung von Cloud-Services, darunter die SAP Cloud Platform, SAP SuccessFactors Learning und SAP Cloud PI, weiter ausbauen. Priebs verspricht sich mehr Flexibilität im Hinblick auf die Lizenzierung.

Eigene Programmierungen verzichtbar machen

Der Randstad-CIO veranschlagt zwei Jahre für die Implementierung. Detlef RichterDetlef Richter, Manager IT Back Office Applications Randstad Deutschland, will "soweit wie möglich" SAP Best Practices nutzen und damit auf eigene Programmierungen verzichten. Er erwartet eine einfachere Abstimmung von Prozessen und Vorteile beim elektronischen Austausch von Daten mit den Kunden. Richter hebt außerdem die Rolle von IT-Security und Data-Privacy hervor.

Randstad Deutschland mit Sitz in Eschborn gehört zur niederländischen Randstad N.V. Die deutsche GmbH wurde 1968 gegründet und betreibt heute rund 500 Niederlassungen in der Bundesrepublik. Nach eigener Darstellung ist Randstad damit Deutschlands führender Personaldienstleister. CIO ist seit 2018 der Wirtschaftsingenieur Carsten Priebs. Mit einer Impffinder-App platzierte er sich unter den Top Ten in der Kategorie Großunternehmen im "CIO des Jahres"-Wettbewerb 2021.

Randstad Deutschland | SAP S/4HANA

Branche: Zeitarbeit, Arbeitnehmerüberlassung

Use Case: Private Cloud-Migration, Optimierung von Prozessen und Datenaustausch, Flexibilität bei den Lizenzen

Dienstleister: Google, SAP

Projektlaufzeit: zwei Jahre (Implementierung)