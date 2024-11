Goodman, ein Spezialist für Industrieimmobilien, hat mit der Stadt Neu-Isenburg und deren Stadtwerken einen "Letter of Intent" unterzeichnet. Er sieht vor, dass in der Kommune südlich von Frankfurt am Main ein modernes RechenzentrumRechenzentrum errichtet wird.

Auf dem fünf Hektar großen Areal, das ehemals der Frankfurter Rundschau gehörte, soll ein Data Center entstehenentstehen, das hohe Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllt. So werden die ServerServer mit Luft statt Wasser gekühlt. Außerdem tragen Fotovoltaik-Anlagen auf den Dächern des Rechenzentrums und begrünte Fassaden dazu bei, Energie zu sparen und das Mikroklima in der Umgebung positiv zu beeinflussen.

Abwärme für kommunales Fernwärmenetz

Sobald das neue Rechenzentrum fertiggestellt ist, will die Stadt Neu-Isenburg die Abwärme des Rechenzentrums dazu nutzen, um Gebäude nahe gelegener Viertel zu heizen.

"Wir werden auf einem nahe gelegenen Goodman-Gelände eine Wärmezentrale errichten. Durch die Nutzung der Abwärme des Rechenzentrums als Fernwärme leisten wir einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Energieversorgung des Wohngebietes 'Neue Welt' und des Gewerbegebietes Süd", erläutert Kirk Reineke, Geschäftsführer der Stadtwerke Neu-Isenburg.

Die Stadtwerke stellen die Infrastruktur zur Verfügung, Goodman im Rahmen eines Erbpacht-Vertrags das Grundstück für die Wärmezentrale. "Gemeinsam mit Goodman und dem künftigen Betreiber des Rechenzentrums werden wir dann ein Konzept entwickeln, um die Abwärme bestmöglich für unsere kommunale Wärmeplanung nutzen", so Reineke weiter.

Vergleichbares Konzept in Hattersheim

Einen ähnlichen Ansatz wie Neu-Isenburg und Goodman hat Anfang 2024 der Bereich Global Data Centers von NTT Data gewählt. Ein neues Rechenzentrum des Unternehmens auf dem Campus FRA4 in Hattersheim (südlich von Frankfurt) wird im Endbaubau eine thermische Leistung (Wärmeleistung) von 6,5 MWth erreichen. Mit einem Teil davon will der Energieversorger MainovaMainova über ein Nahwärmenetz ein Wohngebiet mit 600 Haushalten mit Warmwasser versorgen. (Lesen Sie dazu mehr: "Mainova heizt Wohnungen mit Wärme aus Data Center")

Laut dem Data Center Impact Report Deutschland 2024 der German Datacenter Association (GDA) geben derzeit 28 Prozent der Colocation-Rechenzentren Abwärme zur weiteren Nutzung frei. Weitere 31 Prozent investieren in die erforderliche Technik.

Da rund 90 Prozent der Colocation-Datacenter ihren Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen, können auch Kommunen wie Neu-Isenburg und Hattersheim ihren CO2-Fußabdruck verringern, wenn sie die Abwärme solcher Einrichtungen verwerten.

