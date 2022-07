IT-Refurbishing ist gut für Umwelt und Klima: Die Weiterverwendung gebrauchter Hardware wie Notebooks, Smartphones, PCs und Peripheriegeräte spart im Vergleich zur Neuproduktion große Mengen Ressourcen und Energie. Beim Ettlinger Unternehmen AfB social and green IT generiert das Remarketing zudem einen sozialen Mehrwert, denn Europas größtes gemeinnütziges IT-Unternehmen beschäftigt etwa zur Hälfte Menschen mit Behinderung.

Das Geschäftsmodell: gemeinnützig und professionell

Das Geschäftsmodell von AfB social and green IT beruht auf Partnerschaften mit mehr als 1.500 Unternehmen, Versicherungen und Behörden, darunter Siemens, IONOS, Boehringer Ingelheim und OTTO.

Gemäß DSGVO geschultes Personal holt die nicht mehr benötigten und speziell versiegelten Geräte bei den Partnern ab,

übernimmt die professionelle, zertifizierte Datenlöschung,

ersetzt bei Bedarf einzelne Komponenten und

stattet die Geräte mit dem aktuellen Betriebssystem aus.

Im Anschluss werden die Produkte bei AfB online oder in den stationären Ladengeschäften mit mindestens 12-monatiger Garantie verkauft.

Der professionelle IT-Refurbisher ist sowohl ISO-zertifiziert als auch als Microsoft Authorized Refurbisher ausgewiesen. Allein 2021 hat AfB in fünf Ländern insgesamt 450.000 IT-Geräte bearbeitet und davon 59 Prozent einem neuen Nutzungszyklus zugeführt.

IT-Partner engagieren sich für Inklusion und Klimaschutz

Die Partner-Unternehmen von AfB legen gleichermaßen Wert auf Datensicherheit hinsichtlich der Weiterverwendung ihrer nicht mehr benötigten Firmen-Hardware als auch auf soziales und ökologisches Engagement. Dazu Hanna Hennig, CIO bei Siemens: "Mit AfB haben wir einen verlässlichen und sozialen Partner für unsere nicht mehr benötigte IT-Hardware gefunden, dessen Prozesse hinsichtlich Datensicherheit auf höchstem Niveau sind. Zudem leisten wir durch die Zusammenarbeit einen Beitrag zu Ressourcenschutz und Inklusion."

Gerade Inklusion ist ein wichtiger Bestandteil jeder IT-Partnerschaft, denn mit der IT-Wiederaufbereitung schafft AfB sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für Menschen mit und ohne Behinderung.

Dank einer Studie der Klimaschutzorganisation myclimate (2021) ist es AfB möglich, den ökologischen Effekt von IT-Refurbishing in Hinblick auf die Einsparung von CO 2 , Wasser und weiteren KPIs konkret auszuweisen. So konnte AfB allein im vergangenen Jahr rund 33.900 Tonnen CO2 einsparen.

Der Nutzen für die Partner

Von den positiven Auswirkungen der Kreislaufwirtschaft profitieren auch Partnerunternehmen: Sie können sich in einem Zertifikat von AfB ausweisen lassen, welchen konkreten ökologischen und sozialen Beitrag sie durch die an AfB abgegebenen Geräte leisten.

"Transparente Wirkungszahlen werden für unsere Partner, die uns gebrauchte IT- und Mobilgeräte übergeben, mit jedem Jahr wichtiger", erklärt AfB-Geschäftsführer Daniel Büchle. "Diese Zahlen können Unternehmen gewinnbringend für ihre Unternehmenskommunikation nutzen, aber damit auch ihre Klimabilanz oder ihr ESG-Rating verbessern. Außerdem haben die immens steigenden Preise von Energie, Strom und anderen Ressourcen sowie das steigende Bewusstsein hinsichtlich des Klimawandels den Wert einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft noch einmal verdeutlicht."

Abgerundet wird das Angebot von Klimaschutzzertifikaten, die Unternehmen zur Kompensation nicht vermeidbarer Emissionen bei dem Recycling-Dienstleister erwerben können. Mit den Einnahmen aus dem Zertifikate-Verkauf finanziert AfB das hauseigene Klimaschutzprojekt: Geräte, deren Wiederaufbereitung ansonsten wirtschaftlich unrentabel wäre, können so dennoch refurbished und weiterverwendet werden.

Neu: Akku-Box sorgt für mehr Sicherheit

AfB arbeitet außerdem daran, die Dienstleistung von Abholung und Datenlöschung bis zur Wiedervermarktung der Hardware weiterzuentwickeln. Dazu zählt die neue Akku-Box. Notebooks, Tablets und Smartphones stellen aufgrund der enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus ein Gefahrgut dar, weil ein Kurzschluss innerhalb von Sekunden einen Akkubrand auslösen kann. Aus diesem Grund ist bei Lagerung und Transport besondere Vorsicht geboten. Mit der Akku-Box von AfB indes erfüllen Unternehmen die gesetzlichen Anforderungen für Lagerung und Transport sicherheitskritisch defekter Akkus, beispielsweise dank thermischer Isolation und Rauchgasfilter.

Mehrfach prämiertes Modell motiviert zum Mitmachen

Das soziale Green-IT-Modell von AfB wurde bereits zweimal mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis (2012, 2021) sowie mit dem Distri Award für "Refurbishing & Remarketing" (2022) ausgezeichnet.

