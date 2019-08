RehauRehau, Hersteller für polymere Lösungen unter anderem im Automobilbereich, setzt in seiner Rechtsabteilung das E-Mail-Management des US-Anbieters Harmon.ie ein. Damit soll der Informationsaustausch einfacher und sicherer werden.

Schnelle Organisation von Informationen

Rehau führt durch eine Kombination aus SharePoint-Dokumentenmappen und der Metadatenverwaltung kritische Dokumente zusammen. Das neue E-Mail und Dokumentenmanagement ermögliche laut Meldung des Anbieters eine "einfache und schnelle Organisation von Informationen".

Rehau nutzte in der Rechtsabteilung bisher verschiedene Speichersysteme an mehreren Standorten, um große Mengen an sensiblen Dokumentationen und E-Mail-Korrespondenzen abzuwickeln. E-Mails und Dokumente an verschiedenen Orten zu speichern bedeutete aber, dass die Mitarbeiter viel Zeit für die Suche nach Informationen aufwenden mussten.

Universelle File-Sharing-Infrastruktur

Seit der Umstellung könne die Rechtsabteilung laut den Angaben E-Mails und Dokumente einfacher speichern und verwalten. Es sei eine universelle File-Sharing-Infrastruktur entstanden, die auch den globalen Anforderungen entspreche. Für die Mitarbeiter ständen nun alle Dokumente am richtigen Ort zur Verfügung. Die Arbeitsprozesse konnten dadurch optimiert und die Produktivität der Arbeitsplätze verbessert werden.

Rehau ist ein Hersteller für Kunststoffprodukte in den Bereichen Automotive, Bau und IndustrieIndustrie mit rund 20.000 Mitarbeitern an 170 Standorten weltweit. Der Umsatz der deutschen Tochter, Rehau AG + Co, lag 2017 bei über zwei Milliarden Euro. Der Umsatz der Gesamtgruppe beläuft sich auf rund 3,5 Milliarden Euro im Jahr 2017.

Rehau | E-Mail- und Dokumentenmanagement

Branche: IndustrieIndustrie

Produkte: harmon.ie, um E-Mails und Anhänge in SharePointSharePoint mit den richtigen Metadaten zu archivieren

Dienstleister: harmon.ie, Anbieter intelligenter E-Mail-Management-Lösungen mit Office 365Office 365

Einsatzort: Rechtsabteilung der Rehau Deutschland

Internet: www.rehau.de