Mehr als 20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Fahrzeugentwicklung von RenaultRenault sollen künftig die Cloud-PlattformCloud-Plattform "3DEXPERIENCE" nutzen. Darauf will der Autobauer Software für 3D-Design, Simulation und Datenauswertung für alle Standorte weltweit konsolidieren. Zudem sollen Daten unternehmensweit einfacher und schneller genutzt werden können. Ziel ist es, den Zeitaufwand für die Fahrzeugentwicklung um etwa ein Jahr zu verkürzen und Geld zu sparen.

Die Lösung wurde vom französischen Softwarehaus Dassault Systémes entwickelt. Renault will damit unter anderem Programme für neue Fahrzeuge und Mobilitätsdienste entwickeln. Zudem sollen alle produktbezogenen Daten im Produktlebenszyklus in Echtzeit ausgetauscht werden können. Um verschiedene Produktkonfigurationen schneller zu entwickeln, will der Konzern mit digitalen Zwillingendigitalen Zwillingen auf der Plattform arbeiten. Das betrifft unter anderem die Bereiche Konstruktion, Produktentwicklung, industrielle Verfahrenstechnik, Teile- und Materialbeschaffung, Kalkulation und Qualitätssicherung.

"Die 3DEXPERIENCE Plattform verbindet unser Engineering mit allen Disziplinen zu einem digitalen Unternehmen. So gewinnen wir an Agilität, Schnelligkeit und Effektivität, um die neue Mobilität schneller als je zuvor entwickeln zu können," kommentiert Renault-CEO Luca de Meo. Die Partnerschaft mit Dassault Systémes sei Teil des Strategieplans "Renaulution", mit dem das Unternehmen sein Geschäftsmodell auf nachhaltige Wertschöpfung ausrichten will.

Die Renault Group hat ihren Hauptsitz im französischen Boulogne-Billancourt. 2020 erwirtschaftete der Konzern 43,47 Milliarden Euro und beschäftigte zirka 179.000 Mitarbeiter.

