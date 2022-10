Unter dem Dach der Rewe digital GmbH konzentriert die Rewe GroupRewe Group ihre beiden IT- und Digitalsparten Rewe Systems und Rewe digital. Die zwei Bereiche haben zusammen rund 3.000 Beschäftigte. Rewe Systems ist die IT-Organisation des Unternehmens, mit Schwerpunkt auf dem stationären HandelHandel. Die Sparte digital hat Rewe seit 2014 mit dem Ziel gegründet, das digitale Omnichannel-Geschäft aufzubauen.

"Insofern haben beide IT-Einheiten eine unterschiedliche Historie. Auch der inhaltliche Fokus ist ein etwas anderer, aber die produktorientierte, agileagile Organisationsform ist inzwischen gleich", erläutert Christoph Eltze, Vorstand der Rewe Group und Chief Digital and Technology Officer des Unternehmens. Die neue Einheit ist im Bereich Digital und Technologie angesiedelt, die Eltze leitet. Die Geschäftsführung der Rewe digital GmbH teilen sich Thomas Friedl, André Marburger, Stefan Matzelle und Robert Zores.

Ziel: Die IT im Handel weiterentwickeln

"Wir sehen, dass sich das Einkaufsverhalten der Kundinnen und Kunden in den letzten Jahren gewandelt hat und dass es erhebliche Effekte im Handel gibt", erläutert Eltze. "Mit der neuen Einheit gehen wir den nächsten Schritt und heben durch eine engere Zusammenarbeit und eine bessere Nutzung von Synergien den Bereich Digital und Technologie auf ein neues Level."

Durch die Integration der zwei Sparten will Rewe den Bereich Handels-IT im Unternehmen weiterentwickeln. Das gilt Eltze zufolge für neue Technologien, Lösungen für das Tagesgeschäft, die Logistik sowie die Zusammenarbeit mit Technologiepartnern und Startups. Für die Mitarbeiter der zwei Bereiche bringt die Zusammenlegung keine großen Einschnitte mit sich: "Rewe digital und Rewe Systems haben schon häufiger in Projekten zusammengearbeitet. Gute Beispiele sind der Pick & Go-Markt in Köln oder auch Scan & Go - und das sind nur die bekanntesten ProjekteProjekte", betont Eltze.

"Hammermäßig gute IT"

Allerdings räumt der Vorstand der Rewe Group ein, dass die zwei Bereiche vor allem beim agilen Arbeiten darauf achten müssten, eine gemeinsame Definition der Grundwerte zu erreichen. Das Ziel müsse sein, besser zu werden und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. "Denn letztlich werden wir alle Teil einer gemeinsamen IT sein, die hammermäßig gut wird", zeigt sich Eltze zuversichtlich.