Die Rewe Digital GmbH stellt IT-Lösungen für die Rewe GroupRewe Group bereit, die zu den größten EinzelhandelsunternehmenEinzelhandelsunternehmen in Europa zählt. Um die IT-Organisation besser auf die Geschäftsanforderungen abzustimmen, integriert und automatisiert Rewe Digital seine Enterprise-Anwendungen, etwa im Bereich Lieferketten.

Die Transformation umfasst auch Applikationen, die noch auf dem Mainframe laufen und die Rewe nun auf andere Plattformen migriert. So ersetzte das Unternehmen Cobol-Applikationen durch Java-basierte Anwendungen. Auch das Produktionssystem, dass komplett auf einem Mainframe lief, wurde durch eine Hybrid-Lösung ersetzt.

Automatisierungsplattform gesucht

Für den Transformationsprozess benötigte Rewe Digital eine robuste und zuverlässige Automatisierungsplattform. Sie sollte gleichermaßen Großrechner und offene Systeme unterstützen. Diese Anforderungen erfüllte die Plattform Control-M von BMC Software.

Zusammen mit dem BMC-Partner Apsware migrierte Rewe Digital die Workloads auf die neue Plattform. Wegen der Komplexität der Quellumgebung erfolgte das in mehreren Phasen. Jede Phase konzentrierte sich auf Pakete, die die Digitalexperten von Rewe vorher über eine Analyse von Workflows der Quellanbieter identifiziert hatten. Anschließend wurde die Validierung aller Workflow-Attribute mithilfe von Ad-hoc-Verfahren automatisiert.

Konvertierung weitgehend automatisch

Diesen Vorgang konnten Rewe Digital und Apsware zu 99 Prozent automatisieren. Das sparte nicht nur Zeit, sondern senkte auch die Fehlerquote, weil nur wenige Objekte manuell bearbeitet werden mussten. Auch Beta 92 und 93, die Mainframe-Lösungen von Beta Systems für Log-Management, Output-Management und Archivierung, wurden auf das System Control-M Output Management migriert. Die Orchestrierung der Anwendungs- und Datenworkflows erfolgt nun auf einer Plattform.

Zukunft: Cloud-Technologien

"Nach der reibungslosen MigrationMigration zu Control-M bewegen wir uns in die Zukunft und integrieren neue Technologien in eine grundsolide Umgebung für die Orchestrierung von Anwendungen und Datenworkflows", erläutert Frank Rothmann, Senior Product Owner bei Rewe Digital.

Zu diesen neuen Technologien zählen vor allem Cloud-Ressourcen. Auch dafür soll Control-M zum Einsatz kommen. So ist die Automatisierungs- und Orchestrierungsplattform in der Lage, Workflows auf Public-Cloud-Plattformen und in hybriden Umgebungen auszuführen. Zudem wird Control-M Rewe dabei unterstützen, Workflow-Management-Lösungen wie Apache Airflow zu integrieren und die Abhängigkeit vom Mainframe weiter zu verringern.

Rewe Digital | Automatisierung

Branchen: Einzelhandel, Touristik

Use Case: Transformation und Automatisieren von Workloads

Lösung: Implementierung der zentralen Plattform Control-M

Partner: BMC Software (Lösungsanbieter); Apsware