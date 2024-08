Cloud Computing hat sich in den letzten Jahren zur Lösung vielfältiger IT-Aufgaben und zur Bereitstellung unterschiedlichster IT-Dienste etabliert. Kunden profitieren von der hohen Flexibilität, den kurzen Bereitstellungszeiten und dem Wunsch, nur das zu bezahlen, was sie tatsächlich nutzen.

Ist Cloud Computing das einzige Modell?

Auf der anderen Seite schätzen viele Unternehmen nach wie vor die Vorteile einer eigenen, individuellen IT. Als Argumente werden die Transparenz, die Souveränität über die eigene IT-Landschaft und die teilweise schwer planbaren Gesamtkosten bei externen Lösungen genannt. Viele IT-Verantwortliche diskutieren derzeit, inwieweit der Betrieb eines eigenen Rechenzentrums sinnvoll ist oder der Kernprozess IT ganz oder teilweise in eine Cloud-Umgebung ausgelagert werden kann und soll.

Dieser Grundsatzfrage widmen sich inzwischen auch IT-Analysten mit entsprechenden Umfragen und Bewertungen. Die Ergebnisse sind in der Regel ähnlich: Unternehmen wollen die Vorteile der Cloud für ihre Workloads nutzen, dabei aber die Verantwortung und Kontrolle über den IT-Betrieb behalten. Die Diskussion fokussiert sich zunehmend auf das Thema Digitale Souveränität - die Selbstbestimmung über den Einfluss der IT und die Datenhoheit.

HPE GreenLake: Cloud muss nicht immer öffentlich sein

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ist einer der führenden Anbieter von Informationstechnologie. Mit HPE GreenLake bringt HPE die Vorteile der Cloud in die Rechenzentren von Unternehmen. Dazu gehört, Services per Mausklick zu beauftragen, binnen Minuten bereitgestellt zu bekommen und nur den tatsächlichen Verbrauch zu bezahlen. Die Funktionen und das Look and Feel sind vergleichbar mit der Public-Cloud-Welt. Der entscheidende Unterschied: Die Systeme und Ressourcen befinden sich beim Kunden vor Ort oder an einem Standort seiner Wahl. Das für ihn unkontrollierbare und unzugängliche Public-Cloud-Rechenzentrum wird somit zu einer Option und nicht mehr zum ausschließlichen Modell, um die Vorteile der Cloud nutzen zu können.

Digitale Souveränität trotz Cloud

Das bedeutet auch: Cloud Computing mit bis zu 100 Prozent digitaler Souveränität ist kein Wunschdenken mehr. Das Unternehmen kann frei bestimmen, wie weit es sich einbringen möchte. Vom Eigenbetrieb einer hochautomatisierten Plattform bis hin zum ausschließlichen Bezug einzelner Services ist jede Stufe frei wählbar. Zu diesem Zweck hat HPE sein gesamtes Produkt- und Dienstleistungsportfolio auf As-a-Service-Modelle umgestellt. Dazu wurde und wird das Lösungsangebot von HPE durch eigene Entwicklungen sowie einer Reihe Akquisitionen von auf Cloud spezialisierter Unternehmen kontinuierlich erweitert. Das Ergebnis: Ein On-Premise-Cloud-Portfolio, das den bestehenden Off-Premise-Public-Lösungen in nichts nachsteht.

Die HPE GreenLake Edge-to-Cloud Plattform bildet den technischen Rahmen für das Management, Monitoring und Reporting der einzelnen Services. Weltweit verteilte IT Operation Center (ITOCs) übernehmen die jeweiligen Aufgaben und liefern die Services auf SLA-Basis an den Kunden. Für ein erstes unverbindliches Ausprobieren geht hier zur interakiven Demo.

SAP und RISE with SAP mit HPE GreenLake

ERP-Systeme gehören zu den absolut geschäftskritischen Anwendungen. Gerade für diesen elementaren Workload wird daher die Diskussion um mögliche zukünftige Bereitstellungsmodelle besonders intensiv geführt.

Mit RISE with SAP bezieht SAP klar Stellung zur Cloud als zukünftige Bereitstellungsform für SAP-Lösungen. Im Vordergrund stehen dabei Infrastrukturdienste aus der Public Cloud als Off-Premise-Lösungen. Diese werden von Google, Microsoft, Amazon sowie den SAP-Datacentern selbst bereitgestellt.

Weniger bekannt ist, dass das RISE-Portfolio auch On-Premise-Cloud-Optionen - also mit Installation im Kundenrechenzentrum - umfasst. Sie werden auf der SAP-Website als "RISE with SAP S/4HANA®Cloud, Private Edition, Tailored Option for Customer Data Center" vorgestellt.Dabei wird S/4HANA im Rahmen eines SAP-RISE-Vertrags im eigenen Rechenzentrum oder in einer Co-Location betrieben. Der Vorteil: Das Unternehmen behält den Zugriff auf die physischen Systeme, Daten und eigenen Anwendungen. Auch Latenzprobleme lassen sich einfach lösen. Unternehmen, die sich für diesen Weg entscheiden, sind SAP-RISE-Kunden und profitieren von allen Leistungen dieses Vertragspakets.

Danfoss: RISE with SAP mit HPE GreenLake

Der Klimaspezialist Danfoss im dänischen Nordborg ist eines der Unternehmen, die sich kürzlich für dieses kundenzentrierte Modell von RISE with SAP entschieden haben. Die dafür notwendigen Cloud-Infrastruktur-Services werden von HPE auf Basis der Cloud-Strategie HPE GreenLake bereitgestellt. Im Bericht zu Danfoss werden die Hintergründe zur Lösung wie folgt erörtert: "…This collaboration allows us to keep our data and applications in our own highly energy efficient data centers and gives us the best of both worlds…".

Hier geht's zur Case Study

Kunden wollen und haben die Wahl - auch bei SAP

Die aktuelle Umfrage der DSAG zeigt: Für viele Unternehmen ist eine Hyperscaler-basierte IT-Plattform inklusive Datenhaltung nicht die erste Wahl für den zukünftigen SAP-Betrieb. Schließlich geben die Verantwortlichen mit einem solchen Strategiewechsel unweigerlich die Hoheit über die betrieblichen Daten und die Kontrolle über den Software-Herzschrittmacher des Unternehmens aus der Hand. Durch den damit verbundenen Lizenzwechsel sind die tatsächlichen zukünftigen Kosten noch schwieriger überschaubar. Auch das geringere Risiko von Abhängigkeiten spricht für eine unabhängige, kundenindividuelle IT-Strategie.

Albrecht Munz, verantwortlich für die Geschäftsentwicklung von HPE im SAP-Markt, beschreibt das Bild wie folgt: "Neben den Herausforderungen der SAP S/4HANA® Migration stehen viele Kunden vor der schwerwiegenden Entscheidung, welches Betriebsmodell sie in Zukunft nutzen wollen. Sämtliche Optionen, die für den zukünftigen SAP-Betrieb zur Verfügung stehen, sind oft gar nicht oder nur oberflächlich bekannt. Und die richtige Entscheidung zu treffen, ist sehr aufwändig und erfordert oft intensive Recherchen. Eine Folge davon ist, dass die Migrationen verschoben werden. Das wiederum wird oft als eine Erklärung für die derzeit noch eher geringe Anzahl echter produktiver SAP S/4HANA® -Implementierungen angesehen."

Der für SAP S/4HANA® konzipierte HPE-GreenLake-Service schafft Abhilfe. In beliebigen Kombinationen kann HPE GreenLake den Service für die Infrastrukturplattform der SAP-Anwendungen bilden. Ob in der RISE-Variante wie oben beschrieben oder unabhängig als IaaS-Infrastruktur im Rechenzentrum des Kunden oder als Teil einer SAP-Systemhauslösung: alle Konstellationen sind möglich.

Unternehmen können wählen, ob sie die Plattform als Pay-per-Use-Modell, als vollständig gemanagten Infrastructure Service (IasS) oder inklusive SAP-Basis-Services nutzen möchten.

Raus aus der Public-Cloud-Einbahnstraße

Unabhängig davon, auf welcher Ebene Unternehmen HPE GreenLake einsetzen: Die SAP-Installation wird zum Herzstück der Hybrid Cloud, in die beliebige interne und externe Services integriert werden können. Innovationen wie KI, Big Data, Analytics oder Nachhaltigkeit wählen die Verantwortlichen anbieterunabhängig nach Bedarf und Best-Practice-Ansatz aus. Die Devise lautet: Eine Plattform für alle Workloads.

Weiterer Pluspunkt: Die bestehende SAP-Lizenz kann im Eigentum des Unternehmens bleiben. Eine Abhängigkeit von einem Mietmodell, welches nur während der Vertragslaufzeit zur Nutzung berechtigt, muss nicht zwingend gegeben sein.

Unabhängig vom Betriebsmodell ist die Verfügbarkeit einer hochskalierbaren und standardisierten IT-Plattform Voraussetzung für einen wirtschaftlichen SAP-Betrieb. Alle Unternehmensgrößen sollten mit einer einheitlichen Technologiebasis abdeckbar sein. Mehrere Betriebssysteme wegen unterschiedlicher Skalierungs- und Sicherheitsanforderungen betreiben zu müssen, ist teuer und unflexibel. Diese x86-basierte Plattform wurde in den letzten Jahren im Rahmen von Co-Engineering-Projekten zwischen SAP, Intel und HPE entwickelt bzw. weiterentwickelt. Von der kleinsten SAP-Instanz bis hin zu den größten heute gebauten und SAP-zertifizierten Serversystemen sind somit alle Leistungsanforderungen ohne Systembrüche abdeckbar.

Checkliste für die SAP-Migration in die Cloud

Für SAP-Anwender wird es immer schwerer, die Möglichkeiten richtig einzuordnen. Dabei gerät das eigentliche Projekt in den Hintergrund: die unumgängliche SAP S/4HANA®-Migration. Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Anwendungs- und Cloud-Migrationspläne. Berücksichtigen Sie dabei auch Ihre zukünftigen Wachstumsperspektiven. Die Beantwortung der nachfolgenden Fragen kann helfen:

Entspricht die Lösung Ihren Anforderungen an die IT-Souveränität? Haben oder behalten Sie ausreichend Kontrolle über Ihre Daten?

Wird die Abhängigkeit von einem Dienstleister, die Möglichkeit der Absicherung durch Second Source und der Zugang zu Best-Practice-Modellen in Zukunft tendenziell zu- oder abnehmen?

Muss oder will sich Ihr Unternehmen von unbefristeten SAP-ECC- oder S/4HANA-Lizenzen endgültig trennen und auf ein abonnementbasiertes Modell umsteigen?

Passt die angestrebte Lösung für den zukünftigen SAP-Betrieb zur übergeordneten Hybrid-Cloud-Strategie Ihres Unternehmens?

Sind die langfristigen Kosten und Zahlungsströme abseits von hohen Einstiegsrabatten und Wechselvorteilen tatsächlich kalkulierbar? Gibt es realistische Wechseloptionen nach Vertragsende?

Ein Blick auf die Website von HPE Greenlake hilft Ihnen, eine schnelle und sichere Entscheidung zur passenden Cloud-Lösung zu treffen.

Zusammenfassen kann festgestellt werden, dass Cloud-Angebote wie RISE with SAP für Kunden eine interessante Alternative sind. Allerdings bei weitem nicht die einzige Option darstellen, um für einen zukünftig wirtschaftlichen, sicheren und einfachen SAP-Betrieb Cloud-Funktionen und -Vorteile nutzen zu können.