"Die Digitalisierung spielt eine immer wichtigere Rolle in unserer Branche", erklärte Phoenix-Aufsichtsratschef Bernd Scheifele zu der Personalie. "Dem haben wir mit der Berufung von Dr. Roland SchützRoland Schütz in den Vorstand der PhoenixPhoenix Group neues Gewicht beigemessen und unterstreichen damit unseren klaren Anspruch, bei der Digitalisierung eine aktive Rolle einzunehmen."

Die Phoenix Group sieht sich als europaweit führender Gesundheitsdienstleister und erweitert den Vorstand um das Ressort "IT und Digitalisierung". Schütz tritt die neu geschaffene Position des Chief Information Officer Anfang 2021 an. Der promovierte Physiker ist seit rund 15 Jahren in verschiedenen Management-Positionen für die Lufthansa Group tätig. Er war unter anderem CIO der größten Geschäftsbereiche Lufthansa Cargo und Lufthansa Passage. Seit 2016 agiert er als CIO aller Fluglinien der Lufthansa Group.

Mit seinem Projekt "Group IT Transformation" schaffte es Schütz auf Platz zwei im Wettbewerb "CIO des Jahres 2018" in der Kategorie Großunternehmen, den die COMPUTERWOCHE und das CIO-Magazin ausrichten. Seit 2018 gibt es im Lufthansa-Konzern eine gruppenweite "Process Domain" Information Management, die alle IT-Demand und Supply-Bereiche umfasst.

Die einzelnen IT-Bereiche integrierte Schütz in Form von "Service Factories" eng mit den Geschäftseinheiten. Dafür baute er eine Matrixorganisation auf, in der die IT-Zuständigkeiten in Domains gebündelt sind. In jüngster Zeit beschäftigte sich Schütz insbesondere damit, das "digitale Kundenerlebnis" der Airline zu verbessern.

Von diesen Erfahrungen könnte auch sein neuer Arbeitgeber profitieren. "Seine umfassende IT-Expertise und das Wissen um die Bedeutung des Kundenerlebnisses werden uns helfen, die digitale Transformation der Phoenix Group noch schneller voranzutreiben", kommentierte Phoenix-CEO Sven Seidel. "Gemeinsam mit den anderen Kollegen im Vorstand sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzen wir alles daran, den sich schnell verändernden Bedürfnissen unserer Kunden optimal begegnen zu können."

Zum Vorstand der Phoenix Group gehören künftig neben Seidel und Schütz auch Steve Anderson (Operations & Logistics), Helmut Fischer (Finanzen), Marcus Freitag (Customers & Channels) und Stefan Herfeld (Commercial & Marketing).