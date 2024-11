Anfang November 2024 hat Rolf HofmannRolf Hofmann den CIO-Posten beim Intralogistiker SSI Schäfer angetreten und trägt in dieser Rolle die Gesamtverantwortung für die IT. Er berichtet an den CFO des Unternehmens.

Ihn reize es, die Zukunft des Familienunternehmens mitzugestalten, das auf eigenständigen und pragmatischen Ansätzen basiert sowie langfristige Partnerschaften in den Mittelpunkt stellt, sagte Hofmann gegenüber CIO.de.

Der Neue kommt vom Maschinenbauer Kion, wo er knapp fünf Jahre in verschiedenen IT-Führungspositionen tätig war, zuletzt als Vice President IT Business Partnering & Projects. Davor arbeitete er als Director IT Strategy & Transformation beim luxemburgischen Automobilzulieferer Delphi und bei der Unternehmensberatung Accenture.

Die SSI Schaefer Group hat ihren Hauptsitz in Neukirchen in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen stellt modulare Lager- und Logistiksysteme her. 2023 erwirtschaftete d Unternehmen einen Umsatz von 1,91 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 8.600 Personen. Davon arbeiten zirka 150 in der IT.

