Viele Unternehmen stehen vor ähnlichen Anforderungen wie Rolls-Royce Power SystemsRolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen: Workflows müssen optimiert werden, um Kunden einen besseren Service zu bieten und Service Level Agreements (SLAs) einzuhalten. Zudem sollen solche Prozesse effizienter und nachhaltiger gestaltet werden.

Um das zu erreichen, setzt das Unternehmen, das weltweit 10.000 Beschäftigte hat, auf die CloudCloud von IFS. Der schwedische Software-Anbieter hat in seine Anwendungen für die IndustrieIndustrie KI-Funktionen integriert.

Einsatz von Servicefachleuten planen

Rolls-Royce Power Systems nutzt das Modul "Planning & Scheduling Optimization" (PSO) der IFS Cloud. Es stellt detaillierte Servicedaten zur Verfügung. Dadurch kann der Hersteller von Motoren, Antrieben und Systemen für die Stromversorgung den Einsatz von Servicetechnikern exakter planen.

Ein weiterer Vorteil ist eine höhere Erstbehebungsrate. Das ist die Zahl der Servicefälle, in denen eine Technikerin oder ein Techniker ein Problem auf Anhieb lösen kann. Je mehr Daten im Vorfeld zur Verfügung stehen, desto besser können sich Servicefachleute auf einen solchen Einsatz vorbereiten und sicherstellen, dass SLAs eingehalten werden.

Einsatz von Ressourcen simulieren

Eine weitere Funktion, auf die Rolls-Royce Power Systems zurückgreift, ist der "What-if Scenario Explorer" (WISE). Damit lassen sich unterschiedliche Szenarien durchspielen. Das gilt für die Planung von Wartungsvorgängen und der erforderlichen Ressourcen. PSO erkennt mithilfe von Analyse- und KI-Funktionen, auf welche Weise sich Service-Arbeiten optimal durchführen lassen.

Mithilfe solcher "Was-wäre-wenn"-Szenarien kann Rolls-Royce Power Systems proaktive, datengestützte Entscheidungen treffen. Dabei werden Nachfrageschwankungen, die Verfügbarkeit von Technikern und die Ersatzteilversorgung mit einbezogen.

"Mit IFS Cloud sind wir in der Lage, die Erstbehebungsraten zu verbessern, die Reaktionszeiten zu verkürzen und datengestützte Entscheidungen zu treffen, um den Kunden weltweit einen hervorragenden Service zu bieten", betont James Lewis, Global Head of Service Management Business Unit bei IFS.

Weltweiter Roll-out

Rolls-Royce Power Systems führt die Plattform an 1.200 Standorten in 175 Ländern ein. "Mit den erweiterten Echtzeit-Einblicken und der dynamischen Planung erwarten wir deutliche Verbesserungen bei unseren Serviceleistungen und der Kundenzufriedenheit, was unsere Ziele hinsichtlich Effizienz und Nachhaltigkeit unterstützt", so Joern Lindstaedt, Vice President Customer Service des Geschäftsbereichs von Rolls-Royce.

Roll-Royce Power Systems | Serviceoptimierung

Branche: Industrie

Use Case: Effizientere Serviceprozesse

Lösung: Modul "Planning & Scheduling Optimization" der IFS Cloud

Partner: IFS