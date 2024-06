Seit Einführung der 5G-Mobilfunktechnik haben Unternehmen und Organisationen die Möglichkeit, auf einem Firmen- oder Veranstaltungsgelände eine eigene 5G-Infrastruktur einzurichten. Ein solches 5G-SA-Netz (Standalone) hat der RTLRTL Deutschland zusammen mit der TelekomTelekom aufgebaut.

Der Medienkonzern will damit im ersten Schritt eine dynamischere Bildführung erreichen. Denn Kameras benötigen keine Kabel mehr, weil die Daten drahtlos über das 5G-Netz übermittelt werden. Dadurch lassen sie sich sowohl im Studio als auch im Außenbereich einsetzen. Später sollen auch Mikrofone und Intercom-Systeme angebunden werden.

Datenübermittlung in Echtzeit

Ein "Ruckeln" der Bilder ist nicht zu befürchten, weil die Latenzzeiten des "Campus-Netz Private" der Telekom auch bei hohen Datenmengen im Bereich von wenigen Millisekunden liegen sollen.

Für Live-Produktionen sind Upload Bandbreiten von rund 500 MBit/s erforderlich. Die Latenz darf 25 Millisekunden nicht überschreiten. Das 5G-SA-Netz funkt daher auf für RTL Deutschland reservierten Frequenzen im Bereich von 3,7 bis 3,8 Gigahertz. Somit stehen dem Sender bis zu 100 Megahertz Bandbreite exklusiv zur Verfügung.

"RTL Deutschland produziert ihre Must-See-Inhalte in herausragender Qualität. In Partnerschaft mit der Telekom betreiben wir dafür ab sofort ein eigenständiges 5G5G Mobilfunknetz an unserem Sendezentrum in Köln, um unsere reichweitenstarken Inhalte noch komfortabler und effizienter zu unseren Zuschauern und Usern zu bringen", sagt Matthias Dang, Chief Commercial, Technology & Data Officer von RTL Deutschland.

Verwaltung über die Cloud

Das Medienhaus kann das private Netz über ein cloudbasiertes Management-Portal verwalten. So lässt sich der Datenverkehr für bestimmte Anwendungen priorisieren. Weitere Vorteile sind Ausfallsicherheit dank der redundanten Architektur des lokalen Kernnetzes und der DatenschutzDatenschutz.

Das 5G-Campus-Netz steht in zwei RTL-Studios und der "Mall" zur Verfügung, einer Fußgängerpromenade durch die ehemaligen Rheinhallen, in denen RTL Deutschland sein Sendezentrum eingerichtet hat. Auch die Fans, die während der Fußball-Europameisterschaft auf dem Gelände für das Public Viewing Spiele mitverfolgen, haben Zugang zu 5G-Verbindungen. Insgesamt deckt das private 5G-SA-Netz eine Fläche von rund 35.000 Quadratmetern ab.

Private 5G-Netze sind nicht nur für Medienhäuser interessant. Mittlerweile ist die Technik auch in Häfen, Containerterminals und Kongresszentren im Einsatz, ebenso in Logistikunternehmen und auf Großbaustellen.

RTL Deutschland | Private 5G

Branche: MedienMedien

Use Case: Einsatz drahtloser Kameras, Mikrofone und Intercoms

Lösung: Privates 5G-Standalone-Netz "Campus-Netz Private"

Partner: Telekom