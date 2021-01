Die neue Smartphone-Generation von Samsung besteht aus den drei Geräten Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G und Galaxy S21 Ultra 5G (alle Infos). Während das Ultra die Spitze mit nahezu allen Finessen darstellt, ist das Galaxy S21 das kleinste und günstigste Modell der Reihe. Trotzdem arbeitet es mit dem brandneuen Top-Prozessor Exynos 2100, einer anständigen Triple-Kamera sowie einem 120-Hertz-Display. Dennoch fehlen dem kleinsten Modell der Reihe Galaxy S21 einige Features, die Sie unbedingt auf dem Schirm haben sollten, bevor Sie das Gerät vorbestellen.

Die Bildschirmauflösung liegt nur bei Full HD+ (1080p)

Wer ein Galaxy-S-Modell kauft, der bekommt in der Regel den besten Bildschirm, den Sie in einem Smartphone finden. So gab es im Vorgänger Galaxy S20 (alle Infos) beispielsweise ein 6,2 Zoll großes Infinity-O-Edge-Display mit hoher WQHD+-Auflösung (3200 x 1440 Pixel) und einer Pixeldichte von 563 ppi. Während das Galaxy S21 einen gleich großen AMOLED-Bildschirm bietet, fehlen die anderen Punkte. Stattdessen erhalten Sie ein flaches Display mit maximal Full-HD+ und einer Pixeldichte von 421 ppi - aber immerhin mit adaptiver 120-Hertz-Bildwiederholrate.

Natürlich ist es immer noch ein hervorragendes AMOLED-Display mit starken Farben und hohen Kontrasten. Aber es ist definitiv ein Rückschritt gegenüber dem Vorgänger und was Käufer eines Samsung-Flaggschiffs gewohnt sind. Das Edge-Display mit WQHD+-Auflösung finden Sie bei der neuen Generation nur im Galaxy S21 Ultra.

Die Rückseite ist aus Kunststoff

Seit dem Galaxy S6 baut Samsung seine Galaxy-S-Modelle komplett aus Glas. Und wenn Sie ein Galaxy S21+ oder ein Galaxy S21 Ultra kaufen, dann bekommen Sie das auch, denn Vorder- und Rückseite sind aus Gorilla Glas gefertigt. Beim Galaxy S21 hingegen besteht die Rückseite aus Kunststoff - oder besser gesagt aus einem "speziell verstärkten Polycarbonat-Material". Das ist nicht unbedingt schlecht - so ist Kunststoff weniger anfällig bei Stürzen. Allerdings ist es eben doch etwas weniger Premium als S21+ und S21 Ultra und auch weniger hochwertig als der Vorgänger.

Kein Ultraweitband-Chip im Galaxy S21

Die Ultraweitband-Technik (UWB) kommt bereits im Galaxy Note 20 Ultra (im Hands-On) zum Einsatz und dient unter anderem dazu, sich schnell mit anderen Geräten zu verbinden, indem man einfach mit dem Handy auf das jeweilige Gerät zeigt. Aber auch, um Geräte und Gegenstände in nächster Nähe präzise zu Orten. So dienen die neu vorgestellten SmartTags dazu, auch analoge Gegenstände wie den Schlüssel und den Geldbeutel wiederzufinden. Der UWB-Standard ermöglicht zum Beispiel auch, dass Sie Ihr Auto künftig mit dem Smartphone statt dem Zündschlüssel starten.

Wer das Galaxy S21 kauft, kann all diese Vorteile allerdings nicht nutzen, denn nur das Galaxy S21+ und Galaxy S21 Ultra haben den UWB-Chip an Bord.

Galaxy S21 hat weniger RAM als sein Vorgänger

Alle Galaxy-S20-Modelle mit 5G - vom Basis-Gerät bis zum Ultra-Flaggschiff - hatten einen Arbeitsspeicher von 12 GB als Standard. Zugegeben, nicht jeder Smartphone-Nutzer braucht wirklich so viel RAM. Aber die Erfahrung hat schon gezeigt, dass die Geräte im Laufe der Zeit etwas an Performance einbüßen, was auch am Arbeitsspeicher liegt. Und da hilft viel tatsächlich viel. Beim aktuellen Galaxy S21 erhalten Sie allerdings nur 8 GB RAM - ohne Option auf 12 GB. 12 bis 16 GB RAM finden Sie nur im S21 Ultra.



Galaxy S21 unterstützt kein Wi-Fi 6E

Es ist noch gar nicht so lange her, als Wi-Fi 6 aufkam, jetzt ist aber schon die nächste Generation Wi-Fi 6E da, ist im Gegensatz zu Wi-Fi 6 - auch wenn der Name anderes vermuten lässt - wirklich auf 6 GHz setzt und nur eine Weiterentwicklung der WiFi-Technik im 2,4- und 5-Gigahertz-Frequenzbereich ist. Wi-Fi 6E bietet schnellere Geschwindigkeiten und vor allem eine höhere Kapazität, um Latenzzeiten und Engpässe zu reduzieren. Alle drei Galaxy-S21-Modelle unterstützen Wi-Fi 6, aber nur das S21 Ultra bietet Wi-Fi 6E. Der Start für den Standard mit 6 GHz ist von der Bundesnetzagentur für Q2 2021 angekündigt.

Kein Platz mehr für eine Micro-SD-Karte

Bislang mussten sich Besitzer eines Galaxy-S-Smartphones wenig Gedanken um den Speicherplatz machen, da sie immer eine Micro-SD-Karte einsetzen konnten, um den Speicher zu erweitern. Deshalb konnte man in der Regel auch zur kleinsten und damit günstigsten Speichervariante greifen. Und genau dieses Standard-Feature, das Samsung als einer der wenigen Hersteller noch in seinen Flaggschiffen einsetzte, fehlt der kompletten Galaxy-S21-Generation. Wenn Sie also ein Galaxy S21 kaufen, sollten Sie eventuell direkt zur 256-GB-Speicherversion greifen, die 50 Euro Aufpreis kostet.

Kein S Pen-Support für das Galaxy S21

Der S Pen war immer das, was die Galaxy-Note-Reihe von der Galaxy-S-Generation unterschied. Daher ist es schon eine Besonderheit, dass Samsung den Stift nun auch für die Galaxy-S-Serie bringt. Allerdings müssen Sie diesen extra kaufen, er befindet sich nämlich nicht direkt im Gehäuse des SmartphonesSmartphones. Da dieser so nicht geladen werden kann, verzichtet Samsung auf Bluetooth-Funktionen, um mit dem S Pen etwa die Kamera des Smartphones fernzusteuern. Dafür ist der Stift jetzt größer und handlicher als beim Galaxy Note. Den S Pen unterstützt jedoch nur das Top-Modell Galaxy S21 Ultra, S21 und S21+ schauen in die Röhre.

Fazit

Das Galaxy S21 ist als das Standard-Modell der neuen Generation am wenigsten Flaggschiff. Viele Top-Features fehlen und teilweise hat Samsung das Gerät gegenüber dem Vorgänger sogar verschlechtert. Galaxy S21 und S21+ sind technisch nahezu identisch, die Kaufentscheidung hängt überwiegend von der Display-Größe ab. Allerdings ist der Aufpreis von rund 200 Euro gegenüber dem S21 schon sehr hoch. Die echten Top-Features und Updates gegenüber dem Vorgänger finden Sie im Grunde nur beim Galaxy S21 Ultra. (PC-Welt)