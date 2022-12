Das Halten und Binden der bestehenden Beschäftigten ist für Arbeitgeber ein wichtiger Baustein im Kampf gegen den FachkräftemangelFachkräftemangel - erst recht die Zielgruppe der 50+Mitarbveiterinnen und Mitarbeiter. Diese Zielgruppe punktet häufig mit viel Erfahrung und Seniorität im Beruf und hat noch einige Jahre bis zum Renteneintritt vor sich.

Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat nun im Auftrag der CW untersucht, wie beliebte IT-Arbeitgeber im Umgang mit älteren Mitarbeitern abschneiden. Berücksichtigt wurden dabei Bewertungen von ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern in der Kategorie "Umgang mit älteren Kollegen". Diese Kategorie fragt ab, ob Unternehmen ältere Mitarbeiter einstellen und, ob diese wertschätzend behandelt und gefördert werden.

Die vorliegende Untersuchung basiert auf Unternehmen des Trendence-Absolventenbarometers 2022. Betrachtet werden Unternehmen, die mindestens 50 Bewertungen von Mitarbeitern auf kununu erhalten haben, und bewertet werden solche, die bei kununu mindestens einen bis maximal fünf Sterne erhielten.

Gute Noten für die IT-Branche

Über alle Branchen auf kununu hinweg schneidet die IT-Branche im Umgang mit Älteren mit einem Score von 4,23 am besten ab. Es folgen die Branchen Beratung/ Consulting, Personalwesen, Beschaffung sowie FinanzdienstleisterFinanzdienstleister. Zum Vergleich: Die Branchen AutomobilAutomobil und Maschinenbau erreichen einen Score von 3,82, die Chemie-IndustrieChemie-Industrie kommt auf einen Durchschnitt von 3,62, und Textil schneidet mit einer Bewertung von 3,55 am schlechtesten ab. Durchschnittlich liegt der Wert für den Umgang mit älteren Kollegen auf kununu bei 3,87 von fünf möglichen Punkten. Knapp unter diesem Schnitt liegen Riesen wie Amazon, Intel Deutschland und 1&11&1. Das Schlusslicht in dieser vorliegenden Auswertung bildet IBM DeutschlandIBM Deutschland mit einem Score von 3,16 Punkten.

Die Top-6 im Umgang mit älteren Mitarbeitern

1. Platz: SAP

Der IT-Riese aus Walldorf belegt beim vorliegenden Ranking den ersten Platz im Umgang mit älteren Mitarbeitern mit einer Bewertung von 4,52 von möglichen fünf Punkten. Das Unternehmen weist außerdem die höchste Weiterempfehlungsrate des vorliegenden Rankings mit 96,32 Prozent vor. Der Gesamtscore des Unternehmens unter den Mitarbeitern liegt bei kununu bei 4,46.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Zumeist respektvoll, aber auch hier kommt es immer auf den Menschen an - der Wille, seine Erfahrungen und das Wissen zu teilen, ist aber meist da."

"Das Alter spielt absolut keine Rolle."

"Ich bin jenseits 50. Manche schon 60+ und von meiner Perspektive aus gibt es keinen Unterschied. Es gab früher Frühverrentungsprogramme, die auch angenommen wurden, das hatte allerdings einen enormen Braindrain zur Folge. Da hat sich die SAP wohl besonnen, derartiges nur noch sehr dosiert, wenn überhaupt zur Anwendung zu bringen."

2. Platz: Porsche

Auf Platz zwei in der Kategorie "Umgang mit Älteren" landet der die Porsche SE. Der Autobauer aus Stuttgart kommt auf einen Score von 4,35 Punkten im Umgang mit älteren Mitarbeitenden. 84,64 Prozent der Mitarbeitenden würden das Unternehmen außerdem als Arbeitgeber weiterempfehlen. Insgesamt erreicht Porsche eine Mitarbeiterbewertung von 4,13 Punkten.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Ältere Kollegen wurden meist wertgeschätzt, haben aber aufgrund ihrer Seniorität lästigere Aufgaben zugeteilt bekommen."

"Relativ offen. Zwar mit Respekt gegenüber den älteren Kollegen aber diese nutzen dieses nicht aus."

"Bei mir im Team wurden alte Kollegen sehr geschätzt und bei neuen Themen stark unterstützt."

3. Platz: Google

Mit einem Score von 4,33 landet Google knapp hinter Porsche auf dem dritten Platz. Auch die Weiterempfehlungsrate rangiert mit 84,85 Prozent auf einem sehr ähnlichen Niveau. Der durchschnittliche Mitarbeiterscore liegt bei 4,28 von fünf möglichen Punkten.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Google in Hamburg ist der älteste europäische Standort. Ob alt oder jung werden alle gleich behandelt."

"Bin selbst 44 - kann nicht meckern."

"Es zählt nicht das Alter eines Mitarbeiters, sondern die Qualifikation. Es ist auch durchaus üblich, dass ein 29-jähriger der Vorgesetze eines 50-jährigen ist."

4. Platz: Adobe

Adobe erreicht einen Score von 4,31 im Umgang mit älteren Mitarbeitenden. Das Unternehmen mit Sitz in München hat eine sehr hohe Weiterempfehlungsrate von knapp unter 90 Prozent (89,47 Prozent). Die Mitarbeiter geben ihrem Arbeitgeber über alle Kategorien eine durchschnittliche Bewertung von 4,29 Punkten.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Hier wird niemand diskriminiert, die Zahlen müssen halt stimmen."

"Bin selbst kein junger Hüpfer mehr und kann mich nicht beklagen."

"Wer fünf, zehn, 15, 20 oder noch mehr Jahre dabei ist, bekommt sehr viel Respekt (und auch eine signifikante Gratifikation)."

5. Platz: Volkswagen AG

Volkswagen erreicht einen Score von 4,19 Punkten. Über alle Kategorien hinweg erreicht der Autobauer einen Mitarbeiterscore von 3,97 Punkten. Knapp 87 Prozent der aktuellen oder ehemaligen Beschäftigten empfehlen Volkswagen als Arbeitgeber weiter.

Ausschnitt aus den Bewertungen:

"Es wird den älteren Kollegen die Arbeit so gut wie möglich erleichtert."

"Expertise von älteren Kollegen wird generell hoch geschätzt."

"Ältere Kollegen werden genauso behandelt wie jüngere Kollegen. Weiterbildungen sind für alle möglich. Bei Neueinstellungen werden jedoch vorwiegend jüngere Mitarbeiter eingestellt."

6. Platz: Bosch Gruppe

Knapp hinter Volkswagen liegt die Bosch Gruppe mit einer Bewertung von 4,18 Punkten im Umgang mit älteren Mitarbeitern. Das Unternehmen kommt auf eine Weiterempfehlungsquote von 81,43 Prozent und einen durchschnittlichen Mitarbeiter-Score von 3,99 Punkten.

Ausschnitt aus den Bewertungen: