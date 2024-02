"Ich habe heute keine Success Story mitgebracht, sondern ein Beispiel dafür, was wir als SartoriusSartorius nicht gut machen", eröffnete Torsten Müller, seit Ende 2018 CIO beim Göttinger Pharmaspezialisten, seine Keynote auf den Hamburger IT-Strategietagen 2024. Damit sicherte sich der IT-Entscheider nicht nur die uneingeschränkte Aufmerksamkeit des Publikums, sondern ließ auch gleich erkennen, dass er in seinem Vortrag auch unangenehme Themen ansprechen würde.

Datenqualitätsproblematiken eines DAX-Konzerns

Entsprechend ehrliche Einblicke gewährte Müller im Anschluss, als er von der Entwicklung der Sartorius-Datenstrategie berichtete. IT sei bei seinem UnternehmenUnternehmen generell ein sehr breit gefasster Bereich - wobei das Thema Daten historisch nie innerhalb der IT verortet gewesen sei. Stattdessen, so Müller, hätten sich ungefähr 100 Leute der 15.000 Mitarbeitenden des Unternehmens ausschließlich mit Daten beschäftigt.

Aus Sicht des CIO seien das zu viele gewesen - insbesondere mit Blick auf ein ganz spezifisches Problem bei Sartorius, nämlich eine ausgesprochen schlechte Datenqualität. Dieser Zustand veranlasste den Vorstand des Pharmazulieferers, im Jahr 2018 einen Change einzuleiten: Daten- und IT-Team sollten miteinander verschmelzen - unter der Ägide von CIO Müller.

"Also habe ich diese 100 Leute übernommen und beschlossen, dass wir das Thema auch mit der Hälfte der Mitarbeiter stemmen können. Außerdem war unser Ziel, die Verantwortung für die Daten in Richtung Business zu verlagern", berichtete Müller und fügte hinzu, dass die Verkleinerung des Daten-Teams auch etliche, unschöne Aspekte auf Personalseite mit sich gebracht habe.

Die wesentlichen Gründe für die unzureichende Datenqualität laut dem Sartorius-CIO:

zu viele Zugriffsberechtigungen,

ausufernde Datenduplikate und

unzureichende Stammdatenmanagement-Prozesse.

"Also haben wir im ersten Schritt relativ rabiat Berechtigungen entzogen, was viele Störgefühle hervorgerufen hat", gestand Müller. Was die Prozesse angeht, dürften die Pläne des Unternehmens bei einigen Mitarbeitern ebenfalls nicht auf Gegenliebe gestoßen sein: Das Ziel sei es, die 50 verbliebenen Mitarbeiter weiter zu reduzieren. Künftig werde Sartorius auf einen Nearshoring-Ansatz setzen und in diesem Zuge ein zehnköpfiges Team in Tunesien beschäftigen, das sich ganz dem Thema Datenpflege widmen soll, so Müller.

Darüber hinaus erfolgte auch eine umfassende Analyse der bisher geplanten und durchgeführten ProjekteProjekte im Data-Bereich und ihrer jeweiligen Sinnhaftigkeit. "An dieser Stelle haben wir gemeinsam mit dem Business eine Vollbremsung eingelegt und die Hälfte der Projekte gestoppt. Die freigewordenen Mitarbeiterkapazitäten haben wir in zwei Task Forces aufgeteilt", berichtete der CIO.

"Erstaunlich, dass das funktioniert hat"

Eine dieser Task Forces fokussierte sich dabei darauf, die Datenbestände von Sartorius von Dubletten zu befreien: "Das war teilweise schwieriger als ich dachte", gab Müller zu und fügte an: "Es gab Dinge, die man prozessual gar nicht lösen konnte - offene Verträge etwa. Also haben unsere Entwickler den 'God Mode' eingeschaltet und das entsprechend in der Datenbank geändert. Wir haben das Business dabei nicht gefragt. Hätten wir das getan, wäre das Deduplizierungsprojekt nicht in einem Monat zu stemmen gewesen."

Die andere "Schnelleingreiftruppe" widmete sich dem Thema Produktdaten - respektive dem Mangel an selbigen. "Mehr oder weniger haben überall Daten gefehlt", erinnerte sich der CIO. Informationen wie das Gewicht und die Abmessungen in verpacktem Zustand habe man zwar in den Lagern erfassen können, die Daten unverpackter Produkte allerdings nicht - schließlich handle es sich um sterile Produkte. Zudem seien bestimmte Produkte auch nicht immer auf Lager, was eine Erfassung der Daten ebenfalls erschwere. "Also haben wir sämtliche unserer CAD-Zeichnungen in eine Datenbank verschoben und eine generative KI darauf gesetzt, um die Dinge auszuwerten", fasst Müller den Lösungsansatz für das Problem zusammen.

Das sei deutlich aufwändiger und komplexer gewesen als es auf den ersten Blick wirke, so Müller. In Kooperation mit dem Data-Science-Team habe man viel Zeit und Mühe in die Lösung investiert: "Es war sehr schweißtreibend und frustrierend - zwischendrin haben wir auch gedacht, es funktioniert nicht." Inzwischen sei jedoch ein großer Teil der Produktdaten erfasst und die wesentliche Vorarbeit geleistet.

Speziell mit Blick auf die beiden aus dem bisherigen Daten-Team gebildeten Task Forces kam CIO Müller auf eine weitere, kulturelle Herausforderung zu sprechen: "Es war relativ schwierig, die Mitarbeiter zu motivieren, schließlich sollen sie künftig durch ein Team in Tunesien substituiert werden. Wir haben ihnen jedoch vermittelt, dass wir trotzdem ihre Hilfe brauchen, um das zu schaffen. Es ist erstaunlich, dass das funktioniert hat."

Erfolge zeichneten sich bereits ab, wie der CIO berichtete - die getroffenen Maßnahmen hätten die Datenqualität bei Sartorius drastisch gesteigert. Abschließend gab der CIO seinen Entscheider-Kollegen noch einen Ratschlag mit auf den Weg: "Machen Sie die Dinge nicht komplizierter als sie sind. Die Datenqualität wird nie perfekt sein, aber sie muss überwacht werden. Dabei kann KIKI beschleunigen und dafür sorgen, dass repetitive und frustrierende Tätigkeiten wegfallen."