Mit Lidl und Kaufland zählen bekannte Handelsunternehmen zur Schwarz GruppeSchwarz Gruppe. Mit Schwarz Digits verfügt die Gruppe außerdem über eine Sparte, die IT-Services und digitale Produkte bereitstellt, und dies nicht nur den eigenen Unternehmensbereichen, sondern auch externen Kunden.

Um die Suche nach Fachkräften zu optimieren, nutzt Schwarz IT, ein Bereich von Schwarz Digital, künstliche Intelligenzkünstliche Intelligenz. Für eine Employer-Branding-Kampagne haben Fachleute von Schwarz IT eine KI-generierte Unternehmensstimme entwickelt. Die Grundlage der "Voice of Schwarz IT" sind Tonaufnahmen von Beschäftigten der Unternehmenssparte.

Mittels KI und Sprachsynthese generiert

An mehreren Voice-Record-Tagen stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Schwarz IT Aufnahmen ihrer Stimmen für das Projekt bereit. Diese wurden mit einer Sprachsynthese- sowie KI-Software analysiert und verarbeitet.

Dabei wurden nicht nur akustische Parameter wie Tonhöhe oder Tempo berücksichtigt, sondern auch emotionale Nuancen und Sprachrhythmen. Das Ergebnis war eine nahbare Stimme, die das Unternehmen authentisch repräsentiert.

Erstes Einsatzfeld: Videos für Interessenten

"Voice of Schwarz IT" kommt im ersten Schritt in einer Employer-Branding-Aktion des Unternehmens zum Einsatz. In rund 25 Videos erhalten potenzielle Bewerberinnen und Bewerber Einblicke in die tägliche Arbeit der Beschäftigten von Schwarz IT sowie Informationen über Arbeitsfelder, die für sie in Betracht kommen. Entstanden sind die Kampagne und die "Voice of Schwarz IT" in Zusammenarbeit mit der Hamburger Agentur Scholz & Friends.

"Mit der 'Voice of Schwarz IT' zeigen wir, dass sich moderne Technologie und menschliche Emotionalität nicht ausschließen", sagt Christian Müller,Co-CEO von Schwarz Digits. Zu den größten Herausforderungen zählte, die richtige Balance zwischen Einheitlichkeit und Individualität zu wahren. "Mit dem Ergebnis sind wir sehr glücklich. Es ist eine authentische Stimme mit hohem Wiedererkennungswert, die wir stetig weiterentwickeln", so Christian Müller weiter.

Teil der Kommunikation

Künftig soll die Unternehmensstimme zu einem festen Bestandteil der Kommunikation von Schwarz IT werden. "Die Stimme ist komplett unabhängig von externen Faktoren, lässt sich mit verschiedenen Emotionen in verschiedene Sprachen übersetzen - und niemand muss stundenlang im Tonstudio sitzen oder neue Buy-outs verhandeln. Das verstehen wir als zukunftsfähig", fasst Sertan Oyman zusammen, Creative Director bei Scholz & Friends.

